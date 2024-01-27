Банковские ставки по депозитам населения снизились

Банки и финансы
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В декабре банки Казахстана привлекали депозиты физлиц по средневзвешенной ставке 13,7%, передает Kazpravda.kz

Фото: Nalogikz.kz

Снижение по сравнению с предыдущим месяцем составило 0,2 п.п. и оказалось вторым подряд. Текущее значение – минимальное с марта 2023 года, следует из данных Нацбанка РК, сообщает DataHub.

Привлекательность банковских депозитов для населения снижается на фоне снижения базовой ставки. Напомним, снижаться  базовая ставка начала в августе 2023 года. До этого она долго держалась на очень высоком уровне – 16,75%.

Впрочем, все это вовсе не означает, что открывать депозиты в банках стало невыгодно. Если разобраться, 13,7% — это не так уж и мало. Сравните: многолетний максимум составляет 14%. Фиксировался он, к слову, в июне, сентябре и октябре 2023 года.

Бизнесу банки традиционно предоставляют более выгодные условия. Декабрь не стал исключением. Средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам небанковских юрлиц составила 14,6%. Это столько же, сколько и в ноябре. А также совсем близко к многолетнему максимуму (14,7%).

#банки #финансы #депозиты

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