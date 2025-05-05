Баранина из Акмолинской области отправляется в Катар

Экономика
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Ерейментауском районе реализуется инвестиционный проект по развитию животноводства, который должен стать якорным для всего района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: Акимат Акмолинской области

В Тургайском сельском округе Ерейментауского района развивают овцеводческую ферму с откормочной площадкой на 10 тысяч голов овец. Инвестор — группа компаний ТОО «Ерейментау-Астық».

По словам заместителя генерального директора Конуспека Нургазина, проект предусматривает не только строительство новой инфраструктуры, но и полную реконструкцию имеющейся базы. Здесь появятся откормочная и выгульные площадки с загонами, зернохранилища, цеха кормопроизводства. Будет приобретена сельскохозяйственная техника — трактора, кормораздатчики и оборудование для производства кормов.

С начала года предприятие сделало важный шаг к расширению внешнеэкономических связей — начало экспорт своей продукции в Катар.

Аким области Марат Ахметжанов, побывавший на объекте в рамках рабочего визита в район, подчеркнул, что проект должен стать якорным, точкой роста не только для близлежащих населенных пунктов, но и всего района. Животноводческий кластер — это и новые рабочие места, и новый импульс для аграрного сектора региона.   

 

 

 

#экспорт #Катар #баранина

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