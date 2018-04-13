​Бардовская семья в Загитарье

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Наталия Акопян

Фестиваль открылся интерес­но и оригинально: постановкой «Алиса в Загитарье» с участием молодежного клуба авторской песни «Творческая среда». Всем знакомые герои искали волшебную гитару, на которой можно играть самые красивые мелодии. Но получить заветный инст­румент смог только певец с чистым серд­цем и звонким голосом.

– В первую очередь это наш семейный праздник, где мы собираемся и проводим время с пользой. Главная задача – объединить людей, которым небезразлична бардовская песня, которые хотят и дальше ее развивать, – подчеркнул Мэлс Абенов, директор Центра детско-юношеского туризма и краеведения, который стал организатором фестиваля.

В Загитарье, кроме конкурсной программы, участников ждала веселая чайхана «В гостях у Шляпника», активное творческое общение, семинар руководителей делегаций «Применение современных технологий обучения в дополнительном образовании».

В течение 3 дней в уютной, дружеской, почти домашней атмосфере ребята исполняли всеми любимые песни под гитару. Участие в фестивале приняли юные барды из Астаны, Павлодара и Западно-Казахстанской области. Оценивало юных певцов жюри, знающее толк в творчестве бардов, музыке и поэзии: директор фонда авторской песни «Доминанта», организатор международного фестиваля авторской песни «Астана» Максат Сарсенбеков, преподаватель вокала в КазНУИ Турымхан Каскенева, лауреат Грушинского фестиваля Дана Барменова, учитель казахского языка и литературы школы № 4 Дарига Мустафина.

Конкурс проводился по 4 номинациям, причем каждый участник мог попробовать себя в нескольких из них. Многие ребята получили дипломы фестиваля, педагоги, прошедшие семинар, – сертификаты, а те, кто помогал в организации встречи, – благодарственные письма.

Награждал победителей председатель жюри Максат Сарсенбеков, который вручал ребятам и памятные золотые значки фонда авторской песни «Доминанта».

Самой многочисленной, как обычно, оказалась номинация «Исполнитель». Здесь лауреатами стали Расул Ерназаров из Уральска, Юлия Болбас и Ярослав Ткачук из Астаны.

– Участвую в фестивале 3-й раз, ощущения отличные, – говорил Расул Ерназаров. – В прошлые годы занимал 3-е, 2-е места. Теперь «подтянулся» и, наконец, стал лауреатом. Также участвовал с другом в номинации «Ансамбль», где мы стали дип­ломантами.

В номинации «Песни на стихи казахских поэтов» одержал победу Жанболат Меирбек из Западно-Казахстанской области. Он же стал лауреатом и как автор, разделив 1-е место с Ярославом Ткачуком. Лучшим ансамблем признали Максата Тасболата и Раимбека Губайдуллина из ЗКО.

«Струнную капель» посетил и неожиданный гость – пресс-атташе посольства США в Казах­стане Рэн Элхай.

– Классный клуб для молодых! Думаю, очень важно, чтобы молодежь могла развиваться не только в науке и литературе, но и в музыке. Настроение сразу поднимается, когда вы видите таких талантливых молодых людей, которые замечательно играют, сочиняют песни, – поделился впечатлениями Рэн Элхай. – Музыка – это что-то объединяющее весь мир. Даже если не знаешь язык, ты понимаешь эмоции, которые человек передает через свое творчество. И я надеюсь, что тоже могу передать какую-то часть американской культуры слушателям здесь, в Казахстане.

Сам Рэн играет на пианино, скрипке и кобызе, предпочитает стиль блюграсс. На фестивале он спел казахскую песню «Дударай», добавив во всеми любимую мелодию звучание скрипки.

– Авторская песня – это особое искусство, – подвел своеоб­разный итог фестиваля Максат Сарсенбеков. – Я рад за тех, кто хорошо проявил себя на конкурсе. Рад за всех участников и слушателей. Берите в руки гитары! И помните, что все преходяще, а музыка вечна. Из обычных людей она делает нас теми, кто может летать во сне и наяву, видеть все цвета и слышать все звуки, жить более богатой жизнью.

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