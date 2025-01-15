Барьеры для песчаных карьеров

В последние годы город горняков, пережив продолжительный период стагнации, развивается ударными темпами. Здесь восстанавливают некогда заброшенные жилые многоэтажки, строят новые, а также возводят крупные социальные объекты. И все бы хорошо, да вот только местные компании-подрядчики уже в ближайшей перспективе рискуют столкнуться с дефицитом такого важнейшего стройматериала, как песок.

Соколовское месторождение в Рудном, располагающее одним из крупнейших в регионе песчаным карьером, должно было согласно контракту обеспечить этим инертным материалом подрядные организации до конца 2028 года. Однако, учитывая нарастающие объемы строительства, оказалось, что преду­смотренный договорами объем будет выработан значительно раньше.

– В прошлом году мы вносили изменения в контракт, перераспределив объемы добычи песка в сторону их увеличения на 2024-й, 2025-й и 2026-й годы. Это было сделано потому, что возрос фронт строительно-монтажных работ, соответственно, увеличились потребнос­ти в инертном материале, – пояснила юрист АО «Рудныйсоколовстрой» Мария Гноева.

В этом году «Рудныйсоколовстрой» планирует строительство двух девятиэтажек и школы в Рудном. Но если для этих объектов запасов песка на Соколовском карьере еще хватит, то с обеспечением инертными материалами строительства завода по выпуску горячебрикетированного железа (ГБЖ), которое также планируется начать в нынешнем году, возникнут трудности. Позаимствовать песок у других недропользователей региона не получится: и они ограничены контрактными объе­мами и обязательствами. Так что проб­лема носит уже системный характер.

Правда, рудненская строительная компания предлагает свои варианты ее решения. Первый – расширение ныне действующего карьера. В непосредственной близости от него есть земельный участок, предположительно, имеющий существенные запасы песка. Но загвоздка – в законодательстве.

Дело в том, что в 2016 году в Рудном был принят новый генплан, и этот учас­ток вошел в состав города. Так что месторождение нынче относится к категории земель населенных пунктов, где проведение операций по недропользованию строго запрещено. Соответствую­щая поправка в Кодекс «О недрах и недропользовании РК» начала работать с 2023-го.

– Действительно, вопрос стоит очень остро. Нам крайне необходим песок, – заявил замакима Рудного Талгат Сактаганов. – Земли, куда компания планирует расширение карьера, раньше были под дачными массивами, но теперь они забро­шены и считаются бесхозяйными. Хотя их отдаленность от города составляет менее километра, мы не считаем, что добыча на этой территории песка как-то негативно повлияла бы на уровень жизни местного населения. Но закон есть закон – мы связаны по рукам и ногам.

Со своей стороны в акимате изучали разные варианты, но пока не видят иного выхода из ситуации, кроме как отдать данные земли назад в Костанайский район, как это было до принятия нового генплана, и перевести их в категорию земель промышленности, транспорта, связи. Это приведет к необходимости изменения существующих границ в генплане города Рудного.

– Мы уже подали бюджетную заявку на корректировку, запросив около 220 миллионов тенге. Но пока подтверж­дения финансирования нет, – говорит Талгат Сактаганов.

Другим решением видится иниции­рование изменений в действующее законодательство в сфере недр и недропользования.

– В частности, мы предлагаем исключить из статьи 25 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» подпункт 2 пунк­та 1 следующего содержания: «на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров». Это даст возможность АО «Рудныйсоколовстрой» и другим предприятиям, обладающим правом недропользования по контрактам на добычу, заключенным до введения в действие нормы закона, расширить свои контрактные территории и возобновить добычу общераспространенных полезных ископаемых с последующей их продажей заинтересованным лицам, – уточнила исполнительный директор ОЮЛ и ИП «Ассоциация строителей по Костанайской области» Ирина Викулова.

Надо сказать, что идея с корректировкой генплана Рудного видится экспертам более обнадеживающей. К тому же, учитывая, что главный градостроительный документ можно обновлять каждые семь лет, такой вариант вполне реален с 2023 года. Единственная проблема – сроки. Процедура вывода земель из категории населенных пунктов может затянуться на период от трех до пяти лет. Вариант же с поправками в законодательство окажется не менее длительным. Кроме того, специалисты считают его менее перспективным. Хотя бы потому, что изменения в закон уже вносились, причем относительно недавно.

Если же оба варианта так и останутся лишь предложениями, дефицит строи­тельного песка поставит под угрозу свое­временное осуществление имеющихся проектов не только в Рудном, но и в других уголках Костанайской облас­ти и даже всего Казахстана. Ведь, как правило, инертные материалы в основном добываются близ населенных пунктов.