Барьеры для песчаных карьеров Статьи 15 января 2025 г. 3:30 4 Валентина Мелехова, Костанайская область Подрядные организации Рудного рискуют столкнуться с дефицитом инертных материалов коллаж Павла Цедилина В последние годы город горняков, пережив продолжительный период стагнации, развивается ударными темпами. Здесь восстанавливают некогда заброшенные жилые многоэтажки, строят новые, а также возводят крупные социальные объекты. И все бы хорошо, да вот только местные компании-подрядчики уже в ближайшей перспективе рискуют столкнуться с дефицитом такого важнейшего стройматериала, как песок. Соколовское месторождение в Рудном, располагающее одним из крупнейших в регионе песчаным карьером, должно было согласно контракту обеспечить этим инертным материалом подрядные организации до конца 2028 года. Однако, учитывая нарастающие объемы строительства, оказалось, что предусмотренный договорами объем будет выработан значительно раньше. – В прошлом году мы вносили изменения в контракт, перераспределив объемы добычи песка в сторону их увеличения на 2024-й, 2025-й и 2026-й годы. Это было сделано потому, что возрос фронт строительно-монтажных работ, соответственно, увеличились потребности в инертном материале, – пояснила юрист АО «Рудныйсоколовстрой» Мария Гноева. В этом году «Рудныйсоколовстрой» планирует строительство двух девятиэтажек и школы в Рудном. Но если для этих объектов запасов песка на Соколовском карьере еще хватит, то с обеспечением инертными материалами строительства завода по выпуску горячебрикетированного железа (ГБЖ), которое также планируется начать в нынешнем году, возникнут трудности. Позаимствовать песок у других недропользователей региона не получится: и они ограничены контрактными объемами и обязательствами. Так что проблема носит уже системный характер. Правда, рудненская строительная компания предлагает свои варианты ее решения. Первый – расширение ныне действующего карьера. В непосредственной близости от него есть земельный участок, предположительно, имеющий существенные запасы песка. Но загвоздка – в законодательстве. Дело в том, что в 2016 году в Рудном был принят новый генплан, и этот участок вошел в состав города. Так что месторождение нынче относится к категории земель населенных пунктов, где проведение операций по недропользованию строго запрещено. Соответствующая поправка в Кодекс «О недрах и недропользовании РК» начала работать с 2023-го. – Действительно, вопрос стоит очень остро. Нам крайне необходим песок, – заявил замакима Рудного Талгат Сактаганов. – Земли, куда компания планирует расширение карьера, раньше были под дачными массивами, но теперь они заброшены и считаются бесхозяйными. Хотя их отдаленность от города составляет менее километра, мы не считаем, что добыча на этой территории песка как-то негативно повлияла бы на уровень жизни местного населения. Но закон есть закон – мы связаны по рукам и ногам. Со своей стороны в акимате изучали разные варианты, но пока не видят иного выхода из ситуации, кроме как отдать данные земли назад в Костанайский район, как это было до принятия нового генплана, и перевести их в категорию земель промышленности, транспорта, связи. Это приведет к необходимости изменения существующих границ в генплане города Рудного. – Мы уже подали бюджетную заявку на корректировку, запросив около 220 миллионов тенге. Но пока подтверждения финансирования нет, – говорит Талгат Сактаганов. Другим решением видится инициирование изменений в действующее законодательство в сфере недр и недропользования. – В частности, мы предлагаем исключить из статьи 25 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» подпункт 2 пункта 1 следующего содержания: «на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров». Это даст возможность АО «Рудныйсоколовстрой» и другим предприятиям, обладающим правом недропользования по контрактам на добычу, заключенным до введения в действие нормы закона, расширить свои контрактные территории и возобновить добычу общераспространенных полезных ископаемых с последующей их продажей заинтересованным лицам, – уточнила исполнительный директор ОЮЛ и ИП «Ассоциация строителей по Костанайской области» Ирина Викулова. Надо сказать, что идея с корректировкой генплана Рудного видится экспертам более обнадеживающей. К тому же, учитывая, что главный градостроительный документ можно обновлять каждые семь лет, такой вариант вполне реален с 2023 года. Единственная проблема – сроки. Процедура вывода земель из категории населенных пунктов может затянуться на период от трех до пяти лет. Вариант же с поправками в законодательство окажется не менее длительным. Кроме того, специалисты считают его менее перспективным. Хотя бы потому, что изменения в закон уже вносились, причем относительно недавно. Если же оба варианта так и останутся лишь предложениями, дефицит строительного песка поставит под угрозу своевременное осуществление имеющихся проектов не только в Рудном, но и в других уголках Костанайской области и даже всего Казахстана. Ведь, как правило, инертные материалы в основном добываются близ населенных пунктов. #Рудный #Генплан #Соколовское месторождение #Рудныйсоколовстрой