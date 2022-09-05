Фото: polisia.kz
Происшествия , Видеогалерея
Бармен ночного клуба продавала наркотики в Алматы

За распространение синтетических наркотиков задержана бармен ночного клуба в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При отработке канала поставки мефедрона под наблюдение сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала бармен одного из увеселительных заведений Алматы. Дальнейшая разработка показала, что она организовала продажу мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба.

После трех дней наблюдения, получив достаточную доказательную базу, полицейские задержали девушку с поличным – в момент продажи наркотика.

В ходе обыска бара, где задержанная трудилась около трех лет, и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном для продажи.

Следственные действия были продолжены в доме, где проживала алматинка. И здесь всплыли новые подробности. Соседка девушки рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге стражей порядка, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки.

Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были электронные весы и упаковочный материал.

В квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было найдено еще 3 пакета с наркотическим веществом. Всего изъято около 23 граммов мефедрона, это 77 разовых доз, которые горожанка планировала продать в ближайшие дни.

Возбуждено досудебное производство по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. По результатам расследования наказание 21-летней алматинки будет предусматривать лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

 

Популярное

Все
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Доступно и эффективно
Батареи просят угля
Учли уроки прошлой зимы
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Чужой беды не бывает
Разговор о сокровенном
В помощь согражданам
Старались как могли
Снова люди молятся, снова бьет родник
В контексте масштабных преобразований
Прозрачность, обновление, конкуренция
Кызылжарская премия
Поднять простого рабочего на пьедестал
Трагедия в Костанайской области не оставила равнодушным никого
Спасая ситуацию?
Новый мандат доверия
Полезная экспедиция
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах
МИД Казахстана и Организация договора о запрещении ядерных испытаний сделали совместное заявление
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?

Читайте также

Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Представлены результаты исследований воздуха в Аулиекольско…
Президент , Происшествия , Общество
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Коста…
Президент , Поручения , Происшествия , Видеогалерея
Токаев дал поручение по компенсациям пострадавшим от пожаро…
Происшествия
Пожары в Костанайской области: что известно к этому часу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]