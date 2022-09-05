Бармен ночного клуба продавала наркотики в Алматы

За распространение синтетических наркотиков задержана бармен ночного клуба в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При отработке канала поставки мефедрона под наблюдение сотрудников управления по противодействию наркопреступности попала бармен одного из увеселительных заведений Алматы. Дальнейшая разработка показала, что она организовала продажу мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба.

После трех дней наблюдения, получив достаточную доказательную базу, полицейские задержали девушку с поличным – в момент продажи наркотика.

В ходе обыска бара, где задержанная трудилась около трех лет, и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном для продажи.

Следственные действия были продолжены в доме, где проживала алматинка. И здесь всплыли новые подробности. Соседка девушки рассказала, что ей позвонили из ночного клуба общие знакомые и сообщили, что ее подруга задержана. Получив известие, девушка решила спрятать наркотики, которые задержанная хранила в их доме. Но увидев на пороге стражей порядка, она указала место, где спрятала мефедрон и приспособления, необходимые для его расфасовки.

Пакет с наркотиками был обнаружен у торца соседнего дома. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, в нем были электронные весы и упаковочный материал.

В квартире, которую снимали задержанная с подругой, при обыске было найдено еще 3 пакета с наркотическим веществом. Всего изъято около 23 граммов мефедрона, это 77 разовых доз, которые горожанка планировала продать в ближайшие дни.

Возбуждено досудебное производство по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. По результатам расследования наказание 21-летней алматинки будет предусматривать лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.