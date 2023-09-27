«Барсы» и «волки»

Казахстанский клуб, выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге, вновь выдал огненный поединок с клубом из Татарстана. Встреча в Нижнекамске завершилась нашей победой над «Нефтехимиком» в дополнительное время со счетом 6:5. Отметим, что неделей ранее эти клубы уже встречались в Астане, и тогда «барсы» просто растерзали «волков» (это талисман данного российского клуба) со счетом 8:0.

Нижнекамцы жаждали реванша, даже, скорее, реабилитации перед своими болельщиками, и потому приложили немало усилий, чтобы «наказать» дружину из Астаны. На 12-й минуте они организовали первый гол в наши ворота усилиями Рафаэля Бикмуллина. На 13-й ответную шайбу провел наш шведский легионер Понтус Оберг, но на 15-й Александр Дергачев во второй раз вывел «Нефтехимик» вперед.

Во втором периоде на 26-й минуте Оберг вновь восстановил равновесие, а на 29-й Кирилл Савицкий забросил и третью шайбу «Барыса».

Третий период вновь начался с серьезных атак россиян, у которых Дергачев и Бикмуллин, записав на свои счета по дублю, вывели хозяев вперед. Но в этот день прекрасно играл и швед Оберг, который на 44-й минуте забросил четвертую шайбу астанинцев. В середине заключительного периода Евгений Митякин опять вывел клуб из Татарстана вперед, а затем и наш Самат Данияр сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время победу «Барысу» принес американский нападающий Райли Барбер, который, кстати, после этого вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ. Форвард «барсов» продлил результативную серию до пяти матчей, а в общей сложности в его активе 16 (5+11) баллов в десяти играх. По этому показателю он опередил Николая Голдобина из московского «Спартака», на счету которого 15 очков. Напомним, Барбер перешел в «Барыс» в межсезонье из фарм-клуба американского «Далласа».

Следующий поединок подопечные Андрея Скабелки проведут завтра в Астане, где «Барыс» будет принимать «Адмирал» из Владивостока.