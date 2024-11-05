«Барыс» покидает последнюю строчку

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Флагман казахстанского хоккея, выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге, принимал в Астане на «Барыс Арене» нижнекамский «Нефте­химик» и добился победы в серии буллитов с итоговым счетом 2:1.

фото ХК «Барыс»

В первом периоде у гостей из Татарстана отличился Вячеслав Лещенко. Во второй двадцатиминутке счет сравнял нападающий «барсов» Кирилл Савицкий. Основное и дополнительное время игры так и закончилось со счетом 1:1. Победную же точку в серии послематчевых пенальти поставил наш Батырлан Муратов.

После этой победы «Барыс» покинул последнюю строчку в турнирной таблице КХЛ. Стоит отметить, что это уже третья победа казахстанской команды за последние четыре матча пос­ле серьезных кадровых перестановок. Напомним, что новое руководство нашей команды поставило цель – делать ставку в основном на отечественных хоккеистов и уже прекратило сотрудничество практически со всеми североамериканскими легионерами.

Между тем уже завтра в Алма­ты стартует первый в истории полноценный чемпионат Азии по хоккею с шайбой. В нем наши хоккеисты сыграют против Китая, Японии и Южной Кореи.

Тренерский штаб во главе с Олегом Болякиным определил следующий состав на предстоящий турнир: вратари – Джелал-ад-дин Амирбеков («Магнитка», Россия), Жакен Ибрагим («Сарыарка», Караганда), Максим Павленко («Рязань-ВДВ», Россия); защитники – Степан Александров, Владимир Гребенщиков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Дмитрий Бреус («Торпедо», Россия), Хакназар Кенесбай, Кирилл Никитин («Номад», Астана), Эдуард Михайлов («Арлан», Кокшетау), Егор Наместников («Сарыарка»), Иван Степаненко («Хумо», Узбекистан); нападающие – Александр Борисевич, Руслан Демин, Евгений Королинский, («Сарыарка», Караганда), Андрей Буяльский (СА – свободный агент), Владимир Волков, Дмитрий Преснов, Денис Чапоров («Арлан»), Дмитрий Гренц, Артем Лихотников («Хумо»), Алексей Зубов, Захар Пархоменко, Ян Тютюньков («Торпедо», Усть-Каменогорск), Саян Данияр («Номад»), Евгений Рымарев («Юнисон», Россия).

Ну и еще об одном событии. На днях завершился чемпионат Азии среди женских команд. На турнире, проходившем в Пекине, сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзовые медали. Наши девушки потерпели поражения от национальных команд Китая и Японии, а в поединке за третье место встретились с хоккеистками из Южной Кореи.

Завершив основное время игры со счетом 4:4, в серии буллитов казахстанки все же смогли вырвать победу.

#Спорт #хоккей #Барыс

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