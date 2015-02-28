"Барыс" проиграл "Авангарду" в первом матче серии плей-офф КХЛ

Спорт
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Марат Манаспаев
Астанинский "Барыс" проиграл омскому "Авангарду" в первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Омске, завершилась со счетом 5:2.

Подопечные Андрея Назарова смогли забросить свою первую шайбу в нынешнем плей-офф уже на шестой минуте. Точным броском по воротам Константина Барулина отметился Константин Пушкарев. Но через десять минут хоккеисты "Авангарда" благодаря шайбе Дениса Куляша использовали большинство и восстановили равновесие в матче.

В начале второго периода омская команда забила в меньшинстве, тем самым поведя в счете. Автором шайбы стал Феликс Шютц. Отличились хозяева и в третьем периоде, правда, на этот раз сделали это в равенстве. Гол на свой счет записал Владимир Соботка.

На последней минуте встречи команды смогли еще трижды изменить счет на табло. Дважды это сделали хоккеисты омской команды, а одну шайбу забросили гости. Авторами шайб в пустые ворота "Барыса" стали Вадим Хомицкий и Александр Пережогин, а в составе казахстанской команды свою вторую шайбу в матче забросил Пушкарев.

Завтра, 1 марта, команды проведут вторую игру серии в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Встреча также состоится в Омске и начнется в 17:30 по времени Астаны.


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