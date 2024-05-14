Жаныл Балтабаева выиграла лицензию на Паралимпийские игры в Париже

Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Лицензионный чемпионат мира по пара каноэ прошел в городе Сегед, Венгрия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Во второй соревновательный день параканоистка Казахстана Жаныл Балтабаева, выступавшая в классе VL3 на дистанции 200 м в финале В, пришла второй с результатом 1:05.83.

Первой пришла спортсменка Польши Моника Кукла с результатом 1:05.45, а третьей финишировала француженка Елеа Чарверт, показав результат 1:07.33.

Как отмечается, Жаныл выигрывает 12-ю лицензию Казахстана на Паралимпийские игры. До этого путевку завоевали Спатай Бибарыс по параканоэ, Давид Дегтярев - по параканоэ, Дастан Мукашбеков - по пара легкой атлетике, Еркин Габбасов - по пара пулевой стрельбе, 3 лицензии у пара пловцов, пара таеквондистов - Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали.

Напомним, что Паралимпийские игры Париж-2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже.