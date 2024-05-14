С долгом повременят

Меры принудительного взыскания в их отношении приостановлены до 1 июля текущего года. До этого же периода отменены торги имущества, на которое ранее было наложено ограничение в распоряжении.

Кроме того, кейсы по финотчетности пострадавших от наводнения отработаются автоматически. По вопросам сдачи форм налоговой отчетности необходимости обращаться в органы государственных доходов нет. В ДГД отмечают, что по данной категории налогоплательщиков, пострадавших от паводков, продлены сроки сдачи по всем формам налоговой отчетности. Меры по выставлению уведомления о непредставлении налоговой отчетности до 1 июля 2024 года применяться не будут. Списки налогоплательщиков формируют акиматы и передают их в органы государственных доходов по мере обновления.

Всего акиматами городов и районов Костанайской области в органы госдоходов предоставлен список из 196 налогоплательщиков, причем как физических, так и юридических лиц, пострадавших от паводка. У 10% из них имелась задолженность по уплате налогов, у остальных неисполненных обязательств не было, поэтому им такие послабления в виде отсрочки по принудительному взысканию не предоставлены.