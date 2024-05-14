Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке

И именно сейчас, переживая сложный период, было важно услышать поддерживающие и направляющие слова от Главы государства.

– В самом девизе нынешней сессии «зашифрован» алгоритм действий, – отмечает член АНК – председатель Русского центра города Текели Константин Нес­теров. – Мы с огромным интересом слушали выступление Главы государста, причем именно с практической точки зрения. Все сказанное можно применить как сообразно ситуации в стране, так и в соответствии с задачами, которые стоят в каждом регионе. Мы услышали ответы на вопросы о том, что делается, и главное – что делать каждому из нас. Важно и своевременно прозвучало слово «доверие». Доверие к власти, к специалис­там, к друг другу. Это то, что мы все вместе должны сегодня формировать, куда должны направить усилия, работая на благо народа, своего региона и всей страны.

Народ Казахстана в очередной раз показал свою сплоченность перед лицом любых вызовов, говорят члены АНК, а сама ассамблея продемонстрировала эффективность и организованность. «С первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана проводит активную и слаженную работу, и все это является живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан», – подчеркнул Глава государства. Члены АНК на местах и сейчас продолжают собирать гуманитарную помощь и оказывают иные меры поддержки пострадавшим регионам.

– Президент страны еще раз подчеркнул, что Ассамблея народа Казахстана играет огромную роль в жизни республики, – говорит председатель областного азербайджанского культурного центра «Нахичевань» Фахреддин Магеррамов. – Возможно, не все видят нашу работу, но мы активно действуем по всем направлениям. С первых дней ассамблея находится в эпицентре событий, и для нас сегодня задача номер один – делать все, чтобы помочь пострадавшим.

Глава государства поставил перед АНК ряд новых задач и целей, каждая из которых отвечает запросам казахстанского общества. Так, должна быть усилена роль АНК в принятии государственных решений, в претворении в жизнь реформ. Необходимо повысить ее значимость как ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма.

– На заседании прозвучало множество важных предложений, – говорит член АНК – председатель областного Русского центра Лариса Котельникова. – И главное, что значительную часть из них мы можем претворить в жизнь уже сейчас. К примеру, усилить работу домов дружбы. Да, многое сделано, мы доказали, что они действительно являются центрами общественного согласия. Но теперь речь идет о том, что дома дружбы должны стать основой, центром продвижения новых идей, реализации социальных проектов. И их нужно открывать не только на областном, но и на районном уровнях, создавая мобильные дома дружбы. Они станут базой для всесторонней работы именно с сельской молодежью. А центры комьюнити хотелось бы предложить открывать на базе сельских домов культуры и сделать особый упор на чтение, чтобы все-таки повернуть молодое поколение к библиотекам. Мы, к сожалению, видим, что сейчас растет поколение «тик­токеров» с клиповым мышлением, они не любят читать, им сложнее усваивать большой объем информации. Ассамблея всегда уделяет особое внимание подрастающему поколению, но мы должны расширять сферы деятельности.