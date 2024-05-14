Кузница директоров школ

По поручению Главы государства с прошлого года в стране реализуется проект по отбору и подготовке кадрового резерва менеджеров «1 000 лидеров изменений в образовании». Он нацелен на повышение качества системы просвещения и формирование нового поколения управленцев.

На начальном этапе проекта было подано более восьми тысяч заявок. Претенденты проходили жесткое сито отбора: тестирование на оценку компетенций, трехуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией. По всем этапам в кадровый резерв в прошлом году были включены 207 педагогов. В течение восьми месяцев они проходили курсы по личностным, профессиональным, управленческим, аналитическим навыкам и компетенциям.

Об учебной части проекта рассказала заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Зейнеп Махсутова. По ее словам, обучение делится на три уровня: базовый, продвинутый и профессиональный. Например, на первом уровне участники изучали лидерские качества для эффективного управления образовательными организациями.

– Продвинутый уровень обучения предполагает ознакомление с моделями командообразования, методами организации продуктивной деятельности команды, кадровым и талант-менедж­ментом, – поясняет Зейнеп Махсутова. – На профессиональном уровне рассматриваются вопросы правовой и финансовой грамотности руководителя образовательной организации, создания благоприятной образовательной среды и корпоративной культуры. Кроме того, предусмотрены онлайн-модули по развитию гибких навыков руководителя и вопросам переговоров, что актуально в современном образовательном контексте.

По данным Минпросвещения, из 207 резервистов около ста уже приступили к работе в должности директоров школ.

О своем опыте участия в проекте рассказывает 31-летний директор столичной школы-лицея № 62 Кайрат Мукашев.

– Были следующие требования: иметь программу развития школы, педагогическую категорию, стаж работы и занимать должность заместителя директора школы. К тому времени я был завучем по воспитательной работе в школе-лицее № 54 и решил попробовать свои силы, – говорит он.

Успешно пройдя психометрическое тестирование, Кайрат Мукашев оказался в числе первых участников курса.

– На первом, базовом уровне мы изучали теорию менеджмента. Нам читали лекции тренеры Центра педагогического мастерства. На втором уровне уже глубже погружались в детали управления школы: как выстроить систему менеджмента, наладить учебно-методическую работу, эффективно работать с коллективом. Ценно то, что тренеры сами были директорами школ, хорошо понимали контекст и на своем опыте показывали, как разработать миссию школы, определить ценности и преодолевать конфликты. Третий этап обучения – это ведение хозяйственной и финансовой деятельности. Здесь мы разбирали разные кейсы: например, как распределять бюджет, контролировать расходы, решать эти вопросы с правовой точки зрения, – рассказал подробности Кайрат Мукашев.

После каждого уровня проходило тестирование, писался рефлексивный отчет, где проверялся весь пройденный материал.

– Мы анализировали, какие новшест­ва можем внедрить в школе, какие препятствия могут возникнуть, что нужно заранее предпринять. Это позволяло оценивать и изучать каждый свой шаг, – добавляет директор школы.

Затем Кайрата Мукашева направили на стажировку в столичную НИШ, где он уже применял полученные знания и навыки. Завершающим этапом проекта было собеседование с комиссией в формате проективного интервью. Молодой участник получил сертификат, и ему предложили возглавить школу-лицей № 62. В феврале 2024 года он был назначен на руководящую должность без конкурсных процедур.

В новой школе учатся три тысячи детей, работают 163 педагога и более 30 сотрудников техперсонала. По признанию Кайрата Мукашева, важно было выстроить мост доверия с коллективом.

– Когда человек приходит на новую работу, важно пройти адаптацию. У меня не было иллюзий по поводу директорства, понимал, что могут не принять. Однако был четкий план работы, я был открыт и знал, как коммуницировать с коллективом. Думаю, сделал все так, как задумал, и меня приняли, – отмечает он.

В приоритете у директора – установить крепкую связь между школой и производством, колледжами и университетами.

– Есть идеи, которые планируем постепенно реализовать. Например, проект «Интеллектуальная перемена», когда дети не просто бегают по коридорам, но и узнают что-то новое. Есть вопросы по материально-технической базе, первостепенно решаем их. По методической части планируем межпредметные взаимодействия, когда учителя разных предметов вместе проводят урок. Не улучшив качество урока, мы не поднимем уровень образования, – уверен Кайрат Мукашев.

По своей специальности директор – учитель английского языка. Несмотря на загруженность, намерен продолжать вести уроки.

– Я педагог в первую очередь. У меня есть часы по английскому языку, буду их вести, и есть планы по научной деятельности, – говорит он с воодушевлением.

О важности и ценности курсов сообщает и другая участница – директор специализированного лицея № 82 «Дарын» Айгуль Бейсенбина. Об этой программе она узнала зимой 2023 года, когда была завучем по профильному обучению в школе-лицее № 70. Отправила документы, электронное портфолио, и летом ее пригласили пройти тестирование.

– Тесты проходили в Центре педагогических измерений НИШ. Проверяли читательскую грамотность, знания по математике и психологическую устойчивость. Например, по чтению мы разбирали 12 текстов, по каждому из них давались четыре вопроса. По математике за 30 минут нужно было решить 38 задач. Вопросы были довольно сложные, особенно там, где оценивались логика и быстрота принятия решения, – говорит наша собеседница.

Тестирование Айгуль Бейсенбина прошла успешно, и ее направили на обучение. Особенно ей запомнились современные методики и технологии менеджмента.

– Занятия были с утра до вечера. Например, узнала о методе Эйзенхауэра, который помогает планировать рабочий день и расставлять приоритеты: делать важное и не тратить время на ненужное. Также мне понравились практические занятия по организации командной работы. Мы делились на группы, вместе решали разные кейсы, распределяли задачи и контролировали их выполнение. Эти техники пригодились в моей работе, – признается директор школы.

После трех этапов обучения Айгуль Бейсенбина прошла стажировку в РФМШ. Получив сертификат о зачислении в кадровый резерв, вскоре получила предложение стать директором лицея «Дарын». Айгуль Базарбаевна признается, что всегда любила работать с талант­ливыми детьми, а теперь возглавляет одну из сильнейших школ Астаны.

– Если я учитель, то отвечаю за 25 учеников в классе, а если директор, то несу ответственность за всех детей и педагогов в школе. Признаюсь, руководить организацией, где большинство в коллективе – опытные мастера и исследователи, непросто. Но с первых дней мне удалось доказать, что я не просто директор, который пришел по назначению, а у меня есть свое видение развития школы, есть чему обучить и менять систему к лучшему, – говорит она.

За четыре месяца руководства лицеем Айгуль Бейсенбина уже внедряет новшест­ва и задумывает амбициозные проекты. Мечта директора – вывести «Дарын» в число лучших школ по стране.

– Для этого нужно выйти на международный уровень. Так, я начала научный проект с учениками 9–11-х классов. Планирую связать наш лицей с ведущими школами страны и учеными, чтобы дети вели совместные научные проекты. Например, наших учеников курирует физик – профессор Назарбаев Университета Ерназар Абдикамалов. Планируем создать команду, с которой хотим участвовать в международных конкурсах и олимпиадах. Это требует, конечно, подготовки, времени и терпения, – отмечает руководитель.

Вклад в будущее страны начинается со школьной скамьи. Поэтому Айгуль Бейсенбина признается, что часто думает, какие нововведения ввести, чтобы и детям, и учителям было интересно учиться. – Часто мы говорим о связке «учитель – ученик – родитель». Мы, например, каждый понедельник на классный час приглашаем родителей. Они видят, как занимается их ребенок, что его волнует, как он отвечает. Мы просим рассказывать родителей ребят об особенностях их профессий. Урок становится интересным, все вовлечены в обсуждение. Такие занятия укрепляют отношения между учителем, детьми и родителями, – убеждена директор лицея.

Как сообщила зампредседателя Комитета среднего образования Зейнеп Махсутова, в этом году продолжается реализация проекта «1 000 лидеров изменений в образовании». Заявки уже подали более 13 тыс. человек. Особенность программы в этом году в том, что в ней могут участвовать не только претенденты от школ, но детсадов и колледжей.

– По результатам психометрического тестирования формируется ранжированный список из тысячи кандидатов, рекомендованных к этапу обучения по программам, 50 педагогов для организаций дошкольного воспитания и образования, 800 педагогов для организаций среднего образования и 150 педагогов для организаций ТиППО. Обучение для кандидатов первого потока запланировано с 29 апреля по 11 октября 2024 года, для кандидатов второго потока – с 10 июня по 22 ноября, – отметила Зейнеп Махсутова.