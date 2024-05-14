Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице

…Экзотика начинается сразу, стоит только войти в теплицу. Вот они – банановые, так и хочется сказать – «деревья», но по-научному подобный термин в корне неверен, поскольку банан – это ягода, а банановая пальма – многолетняя трава, хотя со стороны и похожа на дерево с мощным стволом.

Глядя на гроздья плодов, свисающие вниз в несколько рядов, понимаешь, что в теплице компании GenGroup Qazaqstan все готово к сбору первого урожая. Его планируют начать со дня на день, предложив казахстанцам попробовать экзотические ягоды, впервые выращенные в нашей республике в промышленном масштабе.

Тепличный комплекс площадью 5,3 га расположен в Сайрамском районе. Идея выращивать казахстанские бананы у руководителя компании возникла пос­ле того, как он посетил аналогичную теплицу в Турции. Эта страна даже вывела собственный сорт бананов, хорошо растущий и созревающий в местном климате.

Турецкие специалисты, побывавшие на юге Казахстана, изучили климатические особенности региона и увезли с собой на исследование в лаборатории пробы грунта и воды. Выяснилось, что кое-каких ингредиентов, к примеру, магния и железа, в почве юга республики не хватает, но в целом шанс на успех южноказахстанского возделывания бананов турецкие специалисты оценили как достаточно высокий.

Чтобы восполнить недостающие компоненты в составе поч­вы, пришлось при закладке теплицы завезти 400 КамАЗов перегноя, улучшив плодородие закрытого грунта. На это ушло четыре месяца работы. И только после того, как состав почвы довели до максимально подходящего состояния, что подтвердили повторные исследования в лаборатории Турции, в теплице приступили к высадке рассады. Естественно, параллельно в ней были созданы соответствующие температурный режим и уровень влажности.

– Банан – растение тропичес­кое, и для него требуется особый температурный режим, – рассказывает управляющий директор компании GenGroup Qazaqstan Ислам Алиев. – Быстрее и обильнее плодоносят бананы при температуре воздуха не ниже 18 градусов по Цельсию и относительной влажности – как минимум 40%. Также бананы очень светолюбивы, поэтому необходимо обеспечить им дос­таточное освещение для улучшения процессов фотосинтеза.

Ислам возглавляет тепличное хозяйство пятый год. Это его первый опыт по выращиванию экзотов. Ранее он, дипломированный юрист, занимался организацией возделывания в закрытом грунте, в основном томатов. Прежде чем решиться на строительство промышленного тепличного комплекса для выращивания бананов, на протяжении полутора лет стажировался в Турции, причем прошел все процессы – от земляных работ до сбора урожая.

– Ровно девять месяцев про­шло с момента высадки рассады, и урожай бананов созрел, – рассказывает о деталях бизнеса мой собеседник. – Рассаду привезли в Туркестанскую область из Турции совсем молодой, сантимет­ров десять в высоту. Из 11 тысяч саженцев в теплице было высажено девять тысяч штук. Оставшийся посадочный материал частью ушел на подсадку, остальное разобрали друзья и знакомые. Пока у нас высота стеблей составляет пять метров, но следующие ростки уже будут шестиметровыми. Собственно, по этой причине и высота промышленной теплицы составляет почти девять метров.

Любопытный факт: растение на 90% состоит из воды, поэтому срубить его можно одним взмахом ножа. К слову, сбор урожая как раз и завершится удалением растений, каждое из которых дает лишь один урожай. Отслужившие свой срок стебли пустят на переработку. Соответствующее оборудование по измельчению уже поступило, идет процесс его сборки и монтажа.

Переработанные в стружку остатки стеблей станут лучшим удобрением и источником питательных веществ для новых растений. Они сегодня уже подрастают и спустя три-четыре месяца дадут очередной урожай. И такое замещение происходит регулярно. При этом само корневище может служить до 15 лет, давая со временем на каждом стебле до ста кило бананов.

– По нашим прикидкам, первый урожай будет примерно 50 килограммов с каждого стеб­ля, – делится прогнозом Ислам Алиев. – Последующие сборы увеличатся – от 60 до 90 кило. Первый урожай, думаем, будет на уровне 600–700 тонн с последующим увеличением примерно до одной тысячи тонн. После сбора плоды на неделю отправим в специальную газовую камеру, чтобы они там дозрели. Тем самым обеспечивается и товарный вид.

Сейчас в теплице работают 15 человек. На сбор урожая планируют привлечь до полусотни рабочих, набор которых уже начался. Продавать бананы будут на внутреннем рынке. Первые партии уже в мае отправят в торговые сети Алматы и Шымкента. Над этим сейчас работают маркетологи, а экономическая служба просчитывает оптовую цену, исходя из себестоимости выращивания продукции.

Отпускная цена пока не утверж­дена, но уже сейчас очевидно, что из-за отсутствия затрат на логис­тику она будет ниже, чем на бананы, ввозимые из Эквадора. К слову, те, кто пробовал турецкие бананы, утверждают: они вкуснее.

Проект обошелся компании, с учетом прокладки коммуникаций, в четыре миллиона долларов. Построен комплекс на собственные средства учредителя. После завершения сбора первого урожая и проведения экономических расчетов руководство компании намерено подать заявку на государственное субсидирование части затрат. Эксперты полагают, что проект окупится в течение пяти лет.

Высадка рассады находилась под контролем турецкого агронома. Он же регулярно наблюдает за технологическим процессом и сейчас, делая это в режиме онлайн. В теплице постоянно находится представитель компании – агроном из Турции Давуд Байык.

Два местных агронома – Эльхан Шахмаммадов и Мурат Шакиров – буквально следуют за ним по пятам, стараясь вникнуть во все детали, чтобы до тонкостей изучить процесс выращивания экзотических ягод, методику их сбора, хранения и транспортировки.

Это очень важно, ведь компания намерена расширить площадь выращивания экзотов под пленкой. По соседству есть еще 18 га земли, на которой предполагается также построить теплицы, но уже для выращивания авокадо, манго, ананасов и прочих тропических фруктов, которые пока не выращивают в нашей стране, но на них есть устойчивый спрос. Предполагается для начала на пробу высадить по 5 га каждого тропическо­го фрукта. Агрономы говорят, что задача по их культивации даже проще, чем для бананов.

– А еще в ближайших планах компании стоит задача по расширению площади возделывания голубики, – говорит Ислам Алиев. – На трех гектарах мы выращиваем эту ягоду. Урожай уже несколько месяцев поступает в продажу. Зимой килограмм голубики в торговых точках продавался по 20 тысяч тенге, сейчас – по 10 тысяч. Спрос есть и со стороны кондитеров, и со стороны населения. Так что намерены расширять предложение, поставляя на рынок новый ассортимент продукции.