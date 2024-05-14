Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь

Общество
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Сергей Наговицын

Военно-патриотическое воспитание – важнейший идеологический ресурс

фото Юрия Беккера

Признаться, посещение средней школы-гимназии № 78 Турксибского района Алматы, организованное для представителей СМИ работниками системы образования, поначалу представлялось очередным дежурным мероприятием.

Встретил нас в учебном заведении преподаватель-организатор начальной военной подготовки Абутжан Амраев, которого здесь зовут просто, но с уважением в голосе – наш полковник.

Еще на подступах к учебному заведению в глаза бросилось большое количество школьников в форме патриотического молодежного движения «Жас сарбаз», что мы также по незнанию изначально отнесли к признакам запланированного мероприятия «для галочки».

Но оказалось, форма для воспитанников с 5 «Д» по 9 «Д» классов – вполне естественный атрибут, ежедневно подчеркивающий статус, а также накладывающий на тех, кто ее носит, дополнительную ответственность и обязательства.

– Ученики классов «Сарбаз» отличаются от ребят, обучающихся в гражданских классах, – объяс­няет Абутжан Амраев. – Они никогда не пройдут мимо, если увидят какой-нибудь беспорядок, скажем, мусор. Обязательно уберут. Также не останутся в стороне, если кто-то нуждается в помощи. Они привыкли стоять друг за друга и приходить на выручку не только одноклассникам, ибо понимают: для того чтобы служить своей стране, необязательно занимать какую-то должность.

Хотя... Звание ученика – это тоже своего рода служение обществу. Чем больше ты обретешь знаний и навыков за время учебы, тем больше сможешь принести пользы в будущем. Но для того чтобы оказаться полезным обществу, необязательно ждать, когда повзрослеешь. Ведь истинный патриотизм – не лозунги, а искреннее чувство любви к своей Родине, школе, к своим близким, родным.

– Сарбазы учатся не просто всем классом, а всем взводом. У нас есть свои командиры, сержантский состав – все, как в армии. Командиры взводов, замкомвзвода, командиры отделений, замполит, зампотыл, у нас и зам­потех есть, – улыбается «наш полковник». – Это тот мальчишка, который умеет что-то делать руками, его и заставлять не нужно. Сам говорит: давайте отремонтирую.

О том, что ребята действительно увлечены своим делом, красноречиво говорит оформление своеобразного музея-выставки в коридоре, у входа в классы, где они занимаются. Если быть откровенными, арсенал оружия на стенах и расставленный по углам впечатляет: минометы, гранатометы, автоматическое и стрелковое оружие, однако не под зам­ком и в сейфах... Это мастерски выполненные копии и муляжи, открыто выставляемые рядом со спортивными трофеями: кубками и грамотами, завоеванными учениками в ходе всякого рода соревнований.

– Я уже не удивляюсь, когда посетители так реагируют на наши экспонаты, – признается Абутжан Амраев. – Бывает, даже кадровые офицеры спрашивают: «Откуда у вас крупнокалиберный пулемет? Точно такой же стоял на моем боевом вертолете». В том, что макеты выглядят так достоверно, старание и ответственное отношение к делу наших воспитанников. А собирается все из подручных материалов. Не поверите, в ход идут пустые пивные банки, арматура, древесина...

Входим в класс. «Взвод, встать, смирно!» – звучит команда, и школьники выполняют приказ, словно перед тобой не ученики, а как минимум бойцы, прошедшие полный курс подготовки. Об этом же говорит и выполнение упражнений по разборке⁄сборке автомата Калашникова. За считаные секунды юная девочка и мальчишка справляются с пос­тавленной задачей, превосходя по времени утвержденный в войсках норматив на оценку «отлично».

– До сих пор многие родители переживают на предмет того, что ждет их детей, когда настанет время служить в армии, – говорит руководитель службы по работе с членами семей военнослужащих войсковой части 61993 Куралай Оспанова. – В случае с этими ребятами все сомнения отпадают: у них уже есть и сложившееся мировоззрение, и четкие взгляды на жизнь. Многие из них намерены целиком посвятить себя военной службе.

Все верно: дети, прошедшие подготовку в рядах «Жас сарбаз», легко поступают в военные вузы не только в нашей стране, но и за рубежом, чтобы вернуться и продолжить службу на Родине.

– Мы же в свою очередь выделяем инструкторов, военнослужащих по контракту, которые проводят занятия со школьниками, – продолжает Куралай Оспанова. – При этом инструкторы отмечают, что в некоторых случаях их подшефные по ряду показателей превосходят даже солдат срочной службы. Также ребята посещают воинскую часть, причем не просто с экс­курсией. Там стараются организовать «полное погружение» – с несением боевого охранения, проживанием в казармах.

Сами ребята при этом подчеркивают, что тяготы воинской службы их вообще не смущают, потому что уже сейчас они готовы, в случае чего, если не лично встать на защиту страны, то оказаться полезными своим старшим товарищам, так как определенные знания и умения успели приоб­рести за время учебы.

– Сержант Каипов Султан, – представляется один из учеников 9 «Д» класса. – Собираюсь после окончания школы пойти служить в гражданскую авиацию. Участие в «Жас сарбаз» мне для этого дает как минимум военную подготовку, дисциплину и порядочность.

– Сержант Кантимиров Магамед, – тут же встает следующий ученик. – Хочу поступить в Институт сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова для дальнейшего прохождения службы в пехоте, потому что там можно узнать гораздо больше о танках, стрелковой и военной технике, снаряжении. Готов расширить свой кругозор и принести пользу нашей стране.

– В режиме военного учебного заведения я учусь с пятого класса, – рассказывает командир роты сержант Арби Зауров. – Командиром являюсь уже более года. За время учебы, как и многие мои одноклассники, удостоен наград, в том числе медали имени Бауыржана Момышулы. Эти награды вручаются за определенные достижения: первые места в различных соревнованиях, за хорошую учебу. Наш класс выходил неоднократным победителем городских конкурсов, также мы являемся трехкратными призерами рес­публиканского конкурса «Айбын» в Карагандинской облас­ти на Спасском полигоне. Что касается моего личного участия в рядах «Жас сарбаз», то могу сказать: на меня это повлияло достаточно сильно, я стал более дисциплинирован, улучшил физическую подготовку, научился более четко выполнять задачи, не тратить время на пустяки. Кроме общего развития учеба в классах «Сарбаз» прививает ответственное отношение к себе, своим близким, к истории.

Еще ребята рассказывали, что патриотизм – это не просто любовь к Родине. Это стремление каждый день делать что-то не только для себя лично, но и для тех, кто тебя окружает. Ведь им самим предстоит жить в стране, которую нужно любить не просто за то, что ты на этой земле родился, а потому что она каждый день должна становиться лучше, а это зависит уже сейчас и от их собственного участия. Ведь именно им – подрастающему поколению – предстоит искоренять из повседневности такие явления, как коррупция, безразличие, алчность.

В завершение нашего общения школьники уже с удовольствием, а не для отметки, продемонстрировали свое мастерство в строевой подготовке, преодолели полосу препятствий, показали навыки рукопашного боя.

В целом впечатления от посещения школы-гимназии № 78 остались самые светлые.

#Алматы #Образование #школьники #Жас сарбаз #молодежное движение #школа-гимназия № 78

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