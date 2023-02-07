«Барыс» тряхнул стариной

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Абзал Камбар

Казахстанский клуб в Москве провел потрясающий поединок против обладателя Кубка Гагарина – ЦСКА, выиграв в овертайме
со счетом 6:5.

Мало кто ожидал, что находящийся внизу турнирной таблицы Континентальной хоккейной лиги «Барыс» из Астаны преподнесет сюрприз в виде победы над прошлогодними чемпионами и одними из лидеров нынешнего сезона – «армейцами» из Москвы.

«Барсы» в этом сезоне не впечатляют и с большой долей вероят­ности могут даже не пробиться в плей-офф. Но, оказывает­ся, все еще могут тряхнуть стариной и напомнить о былых временах, когда клуб славился своей бесшабашной атакой (и столь же неорганизованной игрой в обороне), побеждал соперников за счет большего количества заброшенных шайб. Бразильская система «забейте, сколько сможете, а мы – сколько захотим» сыграла в этот раз, когда мы смогли достичь желанной победы за пределами основного времени.

А игра разворачивалась так... На 11-й минуте первого периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Сергея Плотникова вывел хозяев льда вперед. Но уже на 16-й минуте у нас восстановил равенство в счете Кирилл Савицкий с передачи Никиты Михайлиса. Тем не менее первая двадцатиминутка осталась за москвичами, у которых на последней минуте отличился Никита Нестеров.

На третьей минуте второго периода россияне за счет результативной атаки Николая Макарова сделали счет 3:1. Затем отставание до минимума смог сократить казахстанец Егор Петухов. Но в конце данного периода уже четвертую шайбу забросил россиянин Максим Мамин.

Просто зажигательной выдалась третья двадцатиминутка. На 45-й секунде счет 4:3 сделал Антон Сагадеев. И он же через шесть минут сделал счет равным – браво, Антон! Правда, и россияне не дремали: на 50-й минуте ЦСКА вперед в очередной раз вывел Владислав Каменев. И на той же минуте наш Никита Михайлис сравнял счет – 5:5, а уже в добавленные пять минут принес нам и долгожданную победу с итоговым результатом – 6:5.

Кстати, после игры стало известно о том, что Никита Михайлис, забросив две шайбы и сделав три голевые передачи, впервые в своей карьере набрал пять очков в одном матче. Он стал пятым игроком в истории «Барыса», набиравшим пять и более очков в отдельно взятом матче КХЛ. До него это сделали Брэндон Боченски – 2 + 4 в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» в 2012 году; Дастин Бойд – 3 + 2 в том же матче с «Нефтехимиком»; Брэндон Боченски – 2 + 3 в матче с хабаровским «Амуром»
в 2013-м; Найджел Доус – 3 + 2 в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2014-м.

Нынешняя победа, конечно же, приятная. Но стоит помнить о том, что «Барыс» сейчас располагается на 10-м месте в Восточной конференции, и для попадания в заветную восьмерку, которая выступит в плей-офф, ему как минимум надо побеждать во всех оставшихся шести поединках регулярного сезона, а как максимум еще и ждать неудач от своих прямых конкурентов.

В КХЛ в Западной конференции участие в плей-офф досрочно обеспечили себе СКА из Санкт-Петербурга, нижегородское «Торпедо», московские ЦСКА и «Динамо», а также ярославский «Локомотив». На Востоке все сложнее, но можно сказать, что в следующий раунд уже фактически вышли казанский «Ак барс», новосибирская «Сибирь» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

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