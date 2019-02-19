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Баскетбол: звездный уик-энд
Абзал Камбар

В воскресенье все поклонники баскетбола, конечно же, наб­людали за игрой выдающихся спорт­сменов планеты, играющих в лучшей лиге мира – НБА, которые подарили очередное супершоу своим поклонникам. Показательная баскетбольная игра на этот раз прошла в городе Шарлотте (штат Северная Каролина) на домашней арене клуба «Шарлотт Хорнетс» – «Спектрум-центр». Этот поединок стал 68-м матчем всех звезд в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

А вывели 2 команды на паркет форвард «Милуоки Бакс», греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокумбо («Звезды Востока») и его коллега по амплуа из «Лос-Анджелес Лейкерс», лучший баскетболист планеты на сегодня американец ЛеБрон Джеймс («Звезды Запада»).

Поединок был потрясающим во всех своих моментах и завершился победой дружины Янниса Адетокумбо со счетом 178:164. Причем оба коллектива по разу достигли фантастической отметки в 50 набранных очков за четверть. Самым результативным игроком встречи стал Яннис, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету камерунца Джоэля Эмбиида из ­команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» (10 баллов и 12 подборов). Кстати, в составе победителей 31 балл на счету у еще одной легенды современного баскетбола – Кевина Дюранта из «Голден Стэйт Уорриорз», который и стал MVP (самым ценным игроком) данного пое­динка. А вот ЛеБрон Джеймс набрал всего лишь 19 очков. На двоих команды нанесли 167 бросков из-за дуги (точных – 62). Звездный уик-энд в следующем году состоится в Чикаго.

Не менее интересным в этот раз был и Матч звезд Единой лиги ВТБ, в которой принял участие и защитник Президентского бас­кетбольного клуба «Астана» и мужской национальной сборной Казахстана Энтони Клеммонс. В декабре 2018 года он был приз­нан «Самым ценным игроком» Единой лиги ВТБ, а по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, в котором приняли участие 19 изданий, Клеммонс попал в состав команды «Звезды мира».

Стоит отметить и еще одно событие, произошедшее в Москве. За день до игры лучших баскетболистов лиги на вечеринке VTB League Awards Night Единая лига ВТБ представила свой Зал Славы. В него вошли 10 именитых игроков и тренеров. Одним из этих игроков стал казахстанский баскетболист американского происхождения Джерри Джонсон, игравший за «Астану» на позиции разыгрывающего защитника с 2011 по 2016 год. Многолетний лидер и символ казахстанской команды, между прочим, первым достиг отметки в 650 передач в истории лиги.

Ну а теперь собственно о матче. В противостоянии участвовали команда мира (составленная из игроков, не имеющих российского гражданства) и команда России. Команда «Звезды мира» в первой четверти смогла набрать преимущество, поведя в счете с разницей в 3 очка, однако уже после перерыва «Звездам России» удалось отыграться и даже выйти вперед на все те же 3 очка. Решающим в матче стал третий игровой отрезок, в нем «Звездам мира» удалось отыграть сразу 8 очков и выйти вперед. В заключительной четверти «Звезды России» попытались отыграться, но у них не получилось, и они уступили со счетом 115:118.

Самым ценным игроком матча стал выступающий за мос­ковский ЦСКА испанец Серхио Род­ригес, набравший 20 очков и отдавший 5 результативных передач. В составе «Звезд России» лучшим стал Андрей Воронцевич (еще один представитель ЦСКА), набравший 30 очков.

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