Батальон, стройся!

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Любовь Доброта

Новый комплекс Национальной гвардии «Ұлан» ввели в строй в Туркестане.

фото из архива "КП"

Военный городок предназначен для личного состава 3-го оперативного батальона специального назначения воинской части № 6506, передислоцированного из Шымкента. Строи­тельство велось по уникальному проекту, предполагающему три блока, функцио­нально разделяющие структурные подразделения.

В главном корпусе Национальной гвардии созданы все условия для обучения, несения службы и отдыха солдат. Здесь есть казарма, столовая, оружейная, баня и медицинский пункт. В отдельных зданиях расположены физкультурный зал, врачебный пункт, тир, автопарк, кинологический центр.

Участники торжественной церемонии открытия познакомились с работой штаба, посетили казарму, автопарк и кинологический городок, оценили качество площадки для строевой подготовки и тира. Заместитель министра внутренних дел – главнокомандующий Национальной гвардии Еркин Ботаканов поблагодарил акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды за создание прекрасных условий для батальона, оказывающего помощь в охране общественного порядка. По его словам, в регионе планируют создать новые военные объекты и полигон.

Заказчиком данного объекта является управление строительства Туркестанской области. Работы, начатые в 2021 году, были завершены в октябре 2023-го. Возведение и оснащение комплекса обошлось в 3 млрд тенге.

#Туркестан #Нацгвардия #Ұлан #военный городок

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