Бауыржан Байсеркин освобожден от должности

С апреля 2021 года он возглавлял Комитет медицинского и фармацевтического контроля.

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Приказом министра здравоохранения РК Байсеркин Бауыржан Сатжанович освобожден от должности председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Бауыржан Байсеркин родился в 1966 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ».

Трудовую деятельность начал в 1989 году врачом-эпидемиологом Агадырской районной санитарно-эпидемиологической станции Жезказганской области.

В разные годы работал в структуре Министерства здравоохранения.

2009-2011 гг. — директор Казахской республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

2014-2015 гг. — главный врач ГККП «Центр по профилактике и борьбе со СПИД».

2019-2021 гг. — директор РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК.

С апреля 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.