Президент подписал указ о награждении работников металлургии

В канун Дня металлурга указом президента за плодотворный труд в сфере отечественной металлургии, вклад в промышленное и инфраструктурное развитие Республики Казахстан группа работников отрасли награждена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду