Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении орденом «Барыс» І степени Пантелея (Лаки) Кесоглу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«За большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства наградить орденом «Барыс» І степени Кесоглу Пантелея Константиновича. Настоящий указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в официальном сообщении.

Лаки (Пантелей) Константинович Кесоглу родился 22 июля 1939 года. Советский и казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2014) и премии независимого платина «Тарлан» (2003).

Родился 85 лет назад в Батуми. В 1949 году семья Кесоглу, как и тысячи греков Закавказья, юга России подверглась беззаконной депортации в Казахстан (Туркестан). Окончил с отличием Чимкентское музыкальное училище (1962); Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы.

В 1964 году, будучи студентом консерватории, стал выступать с симфоническим оркестром Казахского радио и телевидения, с которым сделал свыше 400 записей, с 1972 года - штатный солист оркестра. Музыкальный педагог, взрастивший целую плеяду известных певцов не только в Казахстане, но и на всем постсоветском пространстве.