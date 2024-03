Байбарыс – Искандер своей эпохи

О многом говорит то, как именовали султана Байбарыса его современники, – «опора мира и религии», «настоящий герой», «избранная личность», «султан арабов, аджамов [неарабов] и тюрков», «бахадур, взявший города неверных», «Искандер своей эпохи», «властитель двух морей», «повелитель мусульман», «царь обеих святынь», «служитель Мекки и Медины».

Поскольку султан Байбарыс такая же известная миру личность, как аль-Фараби, множество исследований посвящено всестороннему изучению его истории. С этой точки зрения следует отметить важность книги на английском языке известного ученого Мехмета Тютюнджю, родившегося в Египте – «Sultan Baybars, King of Arabs, non-Arabs and Turks. From the reat steppe to the great sea» («Царь арабов, аджамов и тюрков – султан Бейбарыс. От Великой степи до Великого моря»). Этот фундаментальный труд будет еще дополнен и издан на казахском и турецком языках, благодаря ему откроется известное и неизвестное о Байбарыс-бахадуре.

В научной литературе и исследованиях есть противоположные мнения о происхождении Байбарыса. Поэтому прежде всего следует уточнить происхождение знаменитого султана, который из раба, проданного на рынке, поднялся до трона и золотой короны. Во-первых, в летописях и старых исторических книгах имя султана пишется как Байбарыс. Хотя имя Бейбарыс сейчас стало привычным для слуха и особенно широко используется после выхода знаменитой книги М. Симашко, следует отметить, что это ошибка. Байбарысовед Кайрат Саки также высказывает это мнение. Как имена Байбори, Байтайлак, имя Байбарыс еще более возвышает его происхождение. Поэтому нужно называть предка-бахадура его историческим именем. Во-вторых, Ибн Абд-аз-Захир әр-Рауз әз-Захир пишет конкретно, что Байбарыс «происходит из рода борли племени кипчак». В-третьих, не следует забывать – то, что на всех памятниках, связанных с Байбарысом, высечено изображение барса, должно быть знаком, чтобы мы все задумались. В-четвертых, его современник Ибн Шаддад, основываясь на сведениях, полученных от родного младшего брата Байбарыса, пишет, что «он родился в 1227 году в кипчакской степи».

Египетский историк XIV века ал-Айни сообщает, что Байбарыс – выходец из племени Бурдж, и этому доказательство собственные слова султана «мин Бурдж оглы кабилятун мин түрк». В любом случае, ни у кого нет сомнений в тюркском происхождении славного султана, оставившего неизгладимый след в истории под именем аль-Малик аз-Захир Рукн ад-Дин Байбарыс ибн Абдуллах аль-Салихи аль-Бундукдари.

Султан арабов, аджамов и тюрков

В исторических документах страну тюрков, создавших государство кочевого образца, установивших в Египте и на Ближнем Востоке свое политическое господство, называли «ад-Дау­лат ат-Туркийа», или «государство тюрков». Следуя долгим караванным путем, можно видеть, что государственных образований с названием «Тюркское» было немного. В частности, это Тюркский каганат, которым правили доблестные каганы Естеми и Бумын. После него это название приняла Империя Мамлюков, о которой мы сейчас говорим. Известно, что позднее это внушительное название Мустафа Кемаль Ататюрк превратил в название Турецкой Республики.

Байбарыс, стараясь сохранить мусульманский мир, вступил в союз с правителем Алтын Орды, Великого Улуса, – ханом Берке, установив с ним прочные политико-дипломатические связи. Войска Байбарыса и Берке в удачном политико-дипломатическом союзе, дав сокрушительный отпор походам Хулагу и крестоносцев, открыли свободный путь для расцвета ислама на Ближнем Востоке. В исторических документах говорится, что между египетским султанатом и Великим Улусом было совершено около 50 посольств. Оказывается, даже после того как Байбарыс покинул этот мир, мамлюки не отрывались от родины предков – Волжско-Жайыкского региона и Цент­ральной Азии, всегда поддерживали политические и экономические связи. Когда тюркские беки начали в панике отступать перед потомками грозного Чингиса, их защитил и сплотил Байбарыс. Свидетельством этому служит его женитьба на дочери хана Берке, сына-наследника от которой он назвал Берке (речь здесь идет о хорезмийском правителе по имени Берке, гробница которого, построенная Байбарысом, поныне стоит в городе Дамаске, столице Сирии.)

Известно, что эпоха Байбарыса была смутным и трудным временем. Чингисхан умер, образовались новые улусы, разгорелись конфликты. Мирные жители многими тысячами гибли во времена глобальных походов и разрушительных войн. Дети становились рабами, женщины – наложницами. В эти неспокойные времена и Байбарыс, оставшийся сиротой, был продан в рабство на берегу Черного моря. Поскольку на одном из его голубых глаз было бельмо, он был оценен всего в 40 динаров. Для сравнения: Калаун (впоследствии визирь Байбарыса) был продан за 1 000 динаров. Позднее статные джигиты оценивались до 3 000 динаров. Работорговцы иногда похищали людей для продажи в рабство, а иногда родители продавали детей, чтобы просто выжить или выплатить долги, налоги. Байбарыс и его брат были захвачены врагами и проданы в городе Сивас, находившейся на территории современной Турции.

Позднее, уже став султаном, Байбарыс посетил невольничий рынок в Сивасе. По-видимому, он, сочетая в себе качества батыра и богобоязненность, был благодарен Богу, возвысившему раба до султанского трона.

Вообще, сыны Дешт-и-Кипчака –джигиты тюркской крови были воинственными и храбрыми, поэтому их всегда старались захватить в рабство. Об этом аль-Омари говорит, что «тюрки из кипчакской степи храбрые и статные». Известно, что во время крестовых походов из Европы в Египет на Среднем Востоке особенно возросла роль мамлюков. Позднее они во главе с такими полководцами, как Айбек, Кутуз, Байбарыс, достигли больших побед в газавате против крестоносцев, стали политической силой в Передней Азии.

Мамлюки, создавшие блистательный султанат на берегах Нила, оказывали положительное влияние на великих поворотах истории человечества, внесли значительный вклад в распространение исламской и тюркской культур. Именно поэтому такие выдающиеся султаны, заложившие основы государства, как Муизиддин Айбек, Сайф ад-Дин Кутуз, аль-Мансур Калауын, аз-Захир Байбарыс, считаются особо почитаемыми и влиятельными личностями.

Становится понятным, что султан Байбарыс – личность, совершившая поворот в истории человечества, оказавшая особенно большое влияние на развитие мировой цивилизации.

Некоторые мусульманские историки сравнивают Байбарыса с победоносным полководцем войска пророка Халидом ибн аль-Уалидом и прославленным султаном Салах-ад-дином Айюби. Такие ученые, как профессор Фуат Кёпрюлю, оценивают Байбарыса еще выше. Среди мусульманских историков есть и приравнивающие выигранное Байбарысом сражение при Айн-Джалуте к знаменитому сражению при Бадре, произошедшему во времена святейшего пророка. И если пророк Мухаммед (с. г. с.) принес истинную веру – ислам, то мы должны подчеркнуть, что султан Байбарыс внес большой вклад в ее сохранение и распространение. Дело в том, что перед этим сражением, которое произошло в 1260 году, над исламом нависла большая угроза. Халифат был захвачен жестоким войском Хулагу, ряд мусульманских стран превратился в колонии, остальные жили в страхе. С другой стороны наседали крестоносцы, возникла опасность исчезновения исламского мира. Таким образом, сражение при Айн-Джалуте показало непобедимость Байбарыса, его способности полководца. Летописцы того времени приравнивают султана, который применил военное искусство своих предков-кочевников, потрясавших Великую степь, и защитил мусульманский мир, к сподвижникам пророка.

В любом случае это сражение было истинным газаватом, защитившим священные места, улучшившим положение ислама, оно имеет большое символическое значение в истории. После славного сражения у Айн-Джалута пришедший к власти Байбарыс в тот же год приказал построить памятник, посвященный этой победе. Как свидетельствует Ибн Абд аль-Хахири, Байбарыс хотел выразить благодарность Богу за победу, которая возвысила султана.

Известно, что местность, в которой состоялось сражение, считается местом, где произошла легендарная битва между Талутом и Джалутом, о которой говорится в Коране. Сражение при Айн-Джалуте приравнивается к победе Давида над Голиафом и к сражению Гедеона против мадианитян, о которых рассказывается в Евангелии, а также к победе царя Саула над могучими филистимлянами. В легендах говорится о том, что пророк Давид после своей победы стал царем. Очевидно, что султан Байбарыс своими свершениями послужил памяти своего пророка и его сподвижников. Благодаря этому он стал защитником веры, послужившим сразу обеим святыням. Одна из этих святынь – Мекка, другая – мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Итак, в такой сложной ситуации Байбарыс проявил львиную храбрость, отбил нападение врага и спас мусульманское сообщество. Он наголову разгромил войско, которое возглавлял Кетбуга, нанес сокрушительные удары франкам. Он подавил внутренние враждебные течения, подобные хашишитам (ассасинам) и этим обеспечил чистоту веры.

Для того чтобы вместо имевшего ранее влияние в Египте шиитского направления сделать доминирующим суннитское, нейтрализовать одностороннее доминирование шафиитского мазхаба, он назначил кадиев из четырех крупных мазхабов в каждом городе. Благодаря этому он обеспечил широкое распространение ханафитского мазхаба, повысил статус университета Аль-Азхар. С глубоким уважением относясь к пророкам и их сподвижникам, духовному наследию святых и духовных лиц, он уделил внимание и суфизму. Здесь следует отметить, что Байбарыс был не только батыром-полководцем и прозорливым руководителем, но также духовно развитым, здравомыслящим человеком. В то время были ученые, закладывавшие основы сегодняшнего салафитского течения, подобно Ибн Таймийе, Байбарыс, поддерживая ученых, придерживавшихся центристского пути, не допустил широкого распространения салафизма. Он восстановил халифат и стал грозным защитником исламского мира. По этой причине Андре Клот оценивал властного султана как «героя веры, победившего франков, армян и монголов». Некоторые европейские историки считают его «героем, спасшим и Запад от смуты».

В действительности до прихода к власти Байбарыса Египет окончательно ослабел, находясь между монгольскими завоевателями и крестоносцами, и стоял перед угрозой утраты государственности и полного исчезновения. Не прекращалась борьба за трон, бездарные султаны не могли быть опорой для страны. Поэтому, хотя не Байбарыс заложил основу Государства Мамлюков, именно он считается его настоящим создателем.

Согласно историческим данным, выступления против крестовых походов под командованием Байбарыса начались в 1265 году и одно за другим завершались поражением врагов. Таким образом часть Сирии, Хиджаз (Мекка и Медина) и Египет были спасены от монгольского нашествия.

После этого для укрепления единства мусульманского мира он протянул руку помощи тюркам-мусульманам Анатолии в их борьбе с крестоносцами и монголами. В Эльбистане он во второй раз нанес поражение войску Хулагу. В исторических источниках сообщается, что поддержка султана Байбарыса способствовала тому, что тюрки обосновались в Анатолии. Кроме того, Байбарыс уничтожил последние остатки крестоносцев в Сирии и разгромил их в Антакии. Так он стал великим лидером всего Ближнего Востока, защитником мусульманского мира, мечом истинной веры, за что и был назван Абу-л-Футух, что означает «Отец побед».

Байбарыс был не только храбрым воином. Помимо этого он преобразил свое государство, действуя как стратег, энергичный государственный дея­тель и реформатор. Он укрепил систему государственного управления, усилил центральную власть, повысил благосостояние народа. Защищая территорию Египетского султаната, Байбарыс укрепил границы государства. Сформированная при правлении султана Байбарыса граница Мамлюкского государства в истории действительно длительное время оставалась без изменений.

«Сайф Аллах» – меч Аллаха

Байбарыс способствовал развитию прикладного искусства, торговли и искусства, строил в столице страны – Каире дворцы и мечети, их и сейчас можно видеть в крупных государствах Африки. Мавзолей в Дамаске и медресе Закария при нем считаются выдающимися произведениями архитектуры, построенными от имени султана Байбарыса.

Наряду с этим султан Байбарыс восстановил мавзолей Халида ибн аль-Уалида вблизи Хомса. В мусульманских письменных источниках Халид характеризуется как прославленный полководец, который командовал войсками в войнах пророка, и за это был прозван «Сайф Аллах». После того как Байбарыс успешно дал отпор наступлению крестоносцев и Хулагу, историки того времени и его стали называть Мечом Аллаха. Это свидетельствует и об отношении мамлюкского султана к религии.

Времена Байбарыса были периодом расцвета исламской науки. При его личной поддержке строились мечети и медресе, а в Сирии были восстановлены укрепления и здания, разрушенные монголами. Он оказывал большую поддержку ученым в Каире и во всем мусульманском мире. В то время Египет стал центром цивилизации, где могли укрыться тюркские и мусульманские ученые, вынужденные покинуть свои страны из-за нашествий монголов и крестоносцев. Например, Байбарыс брал под свою опеку таких ученых, как арабский врач Ибн Нефис, известный своими медицинскими исследованиями. По его приказу в Каире и Сирии были построены больницы, которые постоянно снабжались лекарствами. Также после сражения при Айн-Джалуте он создал систему курьерской связи между двумя важными городами своего государства – Каиром и Дамаском. Связь осуществлялась по тюркскому образцу, благодаря чему сообщения между городами доставлялись в течение всего четырех дней. Кроме того, по приказу Байбарыса строились мосты и порты, что создало условия для широкого использования морских путей. Для развития сельского хозяйства он увеличивал площадь поливных земель, приучал население к земледелию.

Еще одна заслуга Байбарыса состоит в том, что он сделал кипчакский язык государственным языком Египта. Каждый, кто хотел служить во дворце, должен был овладеть тюркским языком. Находясь в чужих краях, он помнил о своем происхождении и продвигал язык своего народа. Как и он, некоторые другие правители – султан Калаун, эмир Алмас – не говорили на арабском и постоянно держали при себе переводчика. В результате в эпоху мамлюков тюркский язык распространился до Аравии и Северной Африки, в то время был составлен и ряд арабско-тюркских словарей. По этой причине мы должны особо почитать султана Байбарыса. Он является поистине великим деятелем, оказавшим влияние на судьбу не только казахов, но и всего человечества, способствовавшим развитию мира, ставшим гордостью каждого мусульманина. К сожалению, по сравнению с Салах-ад-Дином, о котором знает весь мир, литературы о Байбарысе почти нет. Радует то, что Казахстан владеет наследием Байбарыса. Для Казахстана это уникальное наследие, находящееся на земле Египта, имеет особое значение. В связи с этим при поддержке Республики Казахстан наследие мамлюков в Египте взято под опеку, ведется работа по его изучению, сохранению и охране. В мечети прославленного на весь мир султана проведен капитальный ремонт, при поддержке Главы государства мечеть вновь открыта. В результате в Египте значительно увеличилось число людей, знающих о Казахстане благодаря Байбарысу.

Султан Байбарыс, родившийся в Дешт-и-Кипчаке и нашедший вечный покой в чужом краю, сегодня возрождает духовные связи между тюркскими и мусульманскими странами от Волги до Нила и навсегда останется в истории как человек, ставший символом дружбы родственных народов.

«Возвращающий заблудших К вере»

Известно, что султан Байбарыс знал все священные места мусульманского мира и почитал их. Так, он реконструировал мечеть пророка в Медине, которая могла в то время обрушиться, а также восстановил купол Куббат ас-Сахра в Иерусалиме. Следует отметить, что под этим куполом находится священное место – выступ скалы, с которой совершился мирадж (вознесение) пророка. Вообще, в современном Иерусалиме и его окрестностях есть много молелен и мечетей, которые были построены или восстановлены по приказу султана Байбарыса.

Также были проведены ремонтные работы в мечетях Аджлун, Рамалла и в великой мечети Хомса. Без внимания Байбарыса не оставались и исторические личности исламского мира. Байбарыс восстановил гробницу пророка Моисея вблизи Иерихона, гробницу Абу Хурайры в Явне, гробницу Джафара ибн Абу Талиба вблизи Керака; кроме того, в Баргасе, Антиохии и Кара он построил мечети. Учитывая, что в тюркском исламе, где стараются в благочестии равняться на пророка, уважение и почитание ушедших подвижников являются одной из важных традиций, все это еще раз подчеркивает тюрко-кипчакское происхождение султана Байбарыса.

О Байбарысе, никогда не забывавшем о своей родной земле, сегодня находят все новые и новые сведения. Конечно, будет проведено еще много исследований, опубликовано много книг. Имеются также сведения о том, что Байбарыс придерживался пути Кожа Ахмета Ясауи – золотого столпа тюркского ислама. Но это уже другая обширная тема…

Кроме тех прозвищ знаменитого сына Великой степи, которые мы приводили выше, у него были и другие, такие, как Искандар аль-заман, сахиб аль-киран или Мустарид Хавал ад-дин. В переводе они означают «Искандер своей эпохи», «Возвращающий заблудших к вере». Безусловно, слава великого правителя, о котором сложены легенды, возвышает и его родную землю в глазах всего мусульманского мира.