Байбарыс – Искандер своей эпохи
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Дархан Кыдырали, депутат Сената Парламента РК, член Национального курултая при Президенте РК
В истории Великой степи было немало выдающихся личностей, ставших известными всему миру.
В первом ряду таких людей, безусловно, стоит славный султан Государства Мамлюков в Египте, оставивший яркий след в истории как защитник исламского мира – султан Байбарыс, или, как называли его в свою эпоху, аль-Малик аз-Захир Рукн ад-Дин Байбарыс ибн Абдуллах аль-Салихи аль-Бундукдари.