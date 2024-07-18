Археологи обнаружили под водой изображения фараонов в Египте

Под водой были найдены изображения фараонов Нового и Позднего царств

Фото: Министерство туризма и древностей Египта

Археологи обнаружили под водой в провинции Асуан на юге Египта изображения нескольких фараонов Нового и Позднего царства, сообщило министерство туризма и древностей страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Совместная египетско-французская археологическая миссия… обнаружила надписи и небольшие изображения фараонов Аменхотепа III, Тутмоса IV, Псамметиха II и Априя», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению министерства, находка была сделана в ходе фотоархеологических исследований, которые впервые проходили под водой в реке Нил в Асуане. Отмечается, что целью исследований были наскальные рисунки в Ниле около Асуанской плотины.

Сообщается, что археологическая миссия использовала в ходе работ всю современную технику, связанную с дайвингом, археологическими исследованиями и съемкой под водой.

Министерство подчеркнуло, что миссия сейчас работает над созданием 3D-моделей найденных в Ниле изображений.