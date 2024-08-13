Бектенов дал поручения по пресечению незаконного импорта

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным министерствам устранить пробелы в законе во избежание «серого» импорта, сообщает Kazpravda.kz
На сегодня в Казахстане доступно несколько каталогов товаров, что позволяет импортировать продукцию и в дальнейшем реализовывать ее как отечественную. При этом министерством финансов с учетом международных стандартов создан Электронный каталог для осуществления закупок.
Перед министерством финансов совместно с министерством торговли и другими заинтересованными госорганами поставлена задача по ликвидации лишних каталогов товаров, работ и услуг.
Также была отмечена практика приобретения импортных товаров подрядчиком вопреки наличию аналогичных позиций казахстанского производства.
«Поручаю Министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов», – обозначил премьер.