Бектенов дал поручения по пресечению незаконного импорта

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным министерствам устранить пробелы в законе во избежание «серого» импорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

На сегодня в Казахстане доступно несколько каталогов товаров, что позволяет импортировать продукцию и в дальнейшем реализовывать ее как отечественную. При этом министерством финансов с учетом международных стандартов создан Электронный каталог для осуществления закупок.

Перед министерством финансов совместно с министерством торговли и другими заинтересованными госорганами поставлена задача по ликвидации лишних каталогов товаров, работ и услуг.

Также была отмечена практика приобретения импортных товаров подрядчиком вопреки наличию аналогичных позиций казахстанского производства.