На заседании в Правительстве РК обсудили проведение весенне-полевых работ, включая меры господдержки АПК, и прохождение вегетационного периода, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что объем внесения минеральных удобрений до сих пор не соответствует научно обоснованной потребности.

«Необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей для приоритетного обеспечения удобрениями внутреннего рынка. Министерствам промышленности и сельского хозяйства поручаю обеспечить надлежащую координацию по снабжению аграриев доступными удобрениями в достаточном объеме», — отметил Премьер.

Также он подчеркнул важность обеспечения стабильных поставок льготного дизтоплива для аграриев.

«Отдельного внимания требует вопрос бесперебойного обеспечения удешевленным дизельным топливом в установленных объемах. Это зона ответственности в первую очередь акиматов. На сегодня уже отгружено порядка 210 тыс. тонн. Недопустимы факты их нецелевого использования, спекулятивной реализации и создания искусственного дефицита. Весь необходимый объем топлива должен быть отгружен фермерам по утвержденному графику», — указал Бектенов, поручив акиматам областей для бесперебойного снабжения фермеров ГСМ обеспечить системный мониторинг и на еженедельной основе представлять Министерству энергетики актуализированную информацию об отгруженных и остаточных объемах льготного дизтоплива.

Кроме того, Олжас Бектенов распорядился не допустить нецелевого использования средств господдержки АПК.

«По поручению Главы государства в текущем году существенно увеличены объемы государственной поддержки. 700 млрд тенге выделено на проведение весенне-полевых и уборочных работ, 200 млрд тенге на программы льготного лизинга. При этом финансирование должно предоставляться исключительно эффективным и добросовестным производителям», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он поручил акиматам обеспечить на постоянной основе мониторинг целевого и рационального использования бюджетных средств и обратил внимание на необходимость системного подхода к обеспечению аграриев водными ресурсами в условиях нарастающих климатических вызовов и сокращения водных запасов.

«Необходимо принять меры по снижению зависимости от влагозатратных культур, активизировать разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые агротехнологии с привлечением научных институтов. В то же время, возможные погодные риски не должны повлиять на качество и объем будущего урожая. Необходимо заблаговременно принять соответствующие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством финансов и акиматами областей активизировать работу по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, предусмотрев приоритетное финансирование регионов с повышенным риском дефицита воды и меры стимулирования аграриев к переходу на капельное и дождевальное орошение.