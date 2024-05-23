Бектенов и Бартц обсудили перспективы создания новых казахско-немецких предприятий

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Rhenus Group входит в ТОП-25 самых крупных логистических компаний мира

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления группы компаний Rhenus Group Тобиасом Бартцем по вопросам сотрудничества в транспортно-логистической сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

В ходе беседы были рассмотрены текущие проекты и обсуждены перспективы создания новых казахско-немецких предприятий с прицелом на увеличение транзитной мощности Казахстана посредством модернизации инфраструктуры складирования и развития железнодорожных перевозок.

Тобиас Бартц отметил возрастающую роль Казахстана в глобальной логистике и выразил заинтересованность в создании новых территорий с привлечением казахстанских компаний для увеличения терминальных мощностей. Это позволит соединить цепочку поставок Европы с Центральной Азией.

Олжас Бектенов подчеркнул готовность к открытой работе с инвесторами для полного раскрытия транспортно-логистического и транзитного потенциала. Через территорию Казахстана проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры – кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.

Казахстан активно работает с Азербайджаном и Грузией по сокращению времени прохождения товаров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. За год общее время прохождения по Среднему коридору сократилось практически в 2 раза.

«Правительство Казахстана намерено максимально раскрывать транспортно-логистический потенциал страны. Мы открыты к сотрудничеству в реализации совместных инвестиционных проектов. Со своей стороны гарантируем стабильный и предсказуемый инвестклимат с созданием благоприятных условий для бизнеса», — отметил Олжас Бектенов.

Rhenus Group входит в ТОП-25 самых крупных логистических компаний мира и имеет сеть из 70 терминалов в Европе, а также 22 контейнерного типа.

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