В течение месяца уже должны быть разработаны и утверждены детальные планы действий

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Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил ряд задач в части развития искусственного интеллекта, отметив, что технологии ИИ должны быть внедрены в платформу «электронного правительства», сообщает Kazpravda.kz

«Большое внимание в Послании было уделено вопросам цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Уже в текущем году необходимо начать имплементацию технологий искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». Первые результаты этой работы мы должны подвести в декабре. Также поручено в 2025 году обеспечить запуск Национального центра искусственного интеллекта и завершение прокладки волоконно-оптических линий связи через Каспийское море», – указал глава правительства.

Министерству цифрового развития дано поручение в течение месяца совместно с заинтересованными госорганами разработать и утвердить детальные планы действий с указанием конкретных мероприятий и ответственных исполнителей.

Отдельно была подчеркнута необходимость форсирования работы по завершению строительства новых дата-центров и использования ресурсов телекоммуникационной сети.