Глава организации прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также пути дальнейшего расширения взаимодействия между государствами-членами ОТГ. В настоящее время в рамках организации созданы новые форматы взаимодействия, ведется работа по таким направлениям, как социальная политика, охрана окружающей среды, промышленность, наука, технологии и инновации и др.

Внимание уделено активизации торгово-экономического сотрудничества и расширению номенклатуры взаимных поставок. В 2024 году товарооборот Казахстана с государствами-членами ОТГ составил $11,4 млрд. Вместе с тем, отмечено, что имеющийся потенциал значительно шире текущих показателей. В этой связи Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым была инициирована разработка отдельного документа, направленного на дальнейшее развитие торговых связей.

В ходе встречи также обсуждены гуманитарные инициативы. Актау объявлен культурной столицей тюркского мира, с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Запланированы мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию тюркской культуры и исторического наследия.

По итогам встречи стороны выразили готовность всецело способствовать дальнейшему развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.