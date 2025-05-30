Бектенов обсудил с Генсеком ОТГ вопросы торгово-экономического сотрудничества

Международное сотрудничество,Правительство
124

Глава организации прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также пути дальнейшего расширения взаимодействия между государствами-членами ОТГ. В настоящее время в рамках организации созданы новые форматы взаимодействия, ведется работа по таким направлениям, как социальная политика, охрана окружающей среды, промышленность, наука, технологии и инновации и др.  

Внимание уделено активизации торгово-экономического сотрудничества и расширению номенклатуры взаимных поставок. В 2024 году товарооборот Казахстана с государствами-членами ОТГ составил $11,4 млрд. Вместе с тем, отмечено, что имеющийся потенциал значительно шире текущих показателей. В этой связи Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым была инициирована разработка отдельного документа, направленного на дальнейшее развитие торговых связей.

В ходе встречи также обсуждены гуманитарные инициативы. Актау объявлен культурной столицей тюркского мира, с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Запланированы мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию тюркской культуры и исторического наследия.

По итогам встречи стороны выразили готовность всецело способствовать дальнейшему развитию эффективного и взаимовыгодного сотрудничества.

#сотрудничество #Бектенов #ОТГ

Популярное

Все
Память, звучащая в Слове
Расстрелы в Лисьей балке. В 1930-е годы прошлого столетия ужесточились гонения на духовенство
В Казахстане сотни сакральных мест, достойных широкой известности
Жемчужина оперного искусства
Творчество без дублей
В Приаралье просо выращивали 2 200 лет назад
О таком раньше и не мечтали
Язык как мост между мирами
Родился курдом – вырос казахом
О чем расскажет Белкарагай
Возвращение сакуры
Голубой вагон бежит, качается
Памяти поэта
«Уважаемый страус...»
Тренер на поле, наставник в жизни
Под знаком Чайковского
Чужбина стала Родиной
На финансовом рынке – перемены
Летом в поездах поедет треть страны
Укрепление гуманитарного диалога
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Расследование крушения самолета AZAL под Актау перешло на новый этап
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Токаев произвел ряд назначений
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Более 130 делегаций встретились в Москве на международном ф…
Совместные проекты с ООН обсудили в правительстве
Премьер подчеркнул важность взаимодействия со Всемирным бан…
Премьер обсудил с австрийской компанией строительство аутле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]