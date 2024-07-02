Бектенов обсудил с главой CNPC совместные проекты в энергетике

Международное сотрудничество, Энергетика, Правительство
0
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках госвизита председателя Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. 

С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты. 

В ходе встречи Олжас Бектенов и Дай Хоулян на примере успешной реализации совместного проекта по строительству и вводу первой нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» обозначили перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в газовой сфере. 

Глава правительства отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания посредством тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг. 

«Казахстан, как и многие страны, ставит перед собой стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности страны. В первую очередь, это создание и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уделяем особое внимание увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Одним из приоритетов в реализации всех наших проектов являются вопросы местного содержания. Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время», — отметил Олжас Бектенов, подтвердив готовность правительства к открытому и конструктивному диалогу в реализации совместных планов.

Справочно: Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.

#Правительство #Бектенов #энергетика #Китайская компания

Популярное

Все
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Вандализм – путь в никуда
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
В Павлодарской области оставшиеся из-за паводка без жилья семьи отметили новоселье
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Чисто там, где не сорят
Удивительная находка
Казахстанские дипломаты отмечают профессиональный праздник
Министерство здравоохранения выделило 189 квот на ЭКО для женщин региона
Защита прав казахстанцев – залог успешного развития страны
От вдохновения к откровению
Состязания высокого уровня
Казахстан и Китай стоят у истоков великих достижений
Приносить пользу обществу
Семьям пострадавших в трагедии оказывается помощь
Сотрудники изданий «Қазақ газеттері» удостоены наград
Профессионалы принимают поздравления
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Опубликованы итоги конкурса по избранию академиков
Онлайн-трансляция апелляционнного суда над Бишимбаевым состоится 26 июня
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года
Заповедник Барсакельмес отмечает 85-летие
В Алматы завершился 26-й юношеский чемпионат Азии по шахматам
«Эхо степей» раздавалось в Париже
Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов
Китайский зонд доставил на Землю грунт с обратной стороны Луны
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Криминалистика – это целое искусство
Старейшее в мире гигантское гнездо страуса обнаружили в Индии
Как защитить себя от интернет-мошенничества?
Растут защитники Отечества
Бережному отношению к природе кочевники учили детей с ранних лет
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге

Читайте также

В Казахстане появится крупный распределительный центр элект…
Казахстан и Китай стоят у истоков великих достижений
Три соглашения с Китаем в сфере перевозок ратифицировал Каз…
Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]