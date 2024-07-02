Бектенов обсудил с главой CNPC совместные проекты в энергетике

Премьер-Министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках госвизита председателя Китайской Народной Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы углубления инвестиционного сотрудничества в энергетической отрасли. Особое внимание уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк-Атырау и Кенкияк-Кумколь. Казахстанскими и китайскими экспертами в настоящее время ведутся необходимые расчеты.

В ходе встречи Олжас Бектенов и Дай Хоулян на примере успешной реализации совместного проекта по строительству и вводу первой нитки газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент» обозначили перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в газовой сфере.

Глава правительства отметил, что совместные предприятия являются успешными и экономически рентабельными. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул важность поэтапного увеличения доли местного содержания посредством тесного взаимодействия с местными производителями товаров и поставщиками услуг.

«Казахстан, как и многие страны, ставит перед собой стратегическую задачу по обеспечению энергетической безопасности страны. В первую очередь, это создание и модернизация нефтеперерабатывающих мощностей. Мы уделяем особое внимание увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Одним из приоритетов в реализации всех наших проектов являются вопросы местного содержания. Если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, то предлагаем совместно проработать вопрос их локализации на территории Казахстана в ближайшее время», — отметил Олжас Бектенов, подтвердив готовность правительства к открытому и конструктивному диалогу в реализации совместных планов.

Справочно: Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) входит в ТОП-3 крупнейших нефтяных компаний мира. В нефтегазовую промышленность Казахстана вложено более $45 млрд. На предприятиях CNPC по стране трудятся более 30 тыс. человек, 98,3% из них казахстанцы.