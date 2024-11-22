Бектенов обсудил с итальянскими компаниями перспективы локализации их производств

Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Олжас Бектенов обсудил с руководством итальянских компаний Maire Tecnimont и Ansaldo Energia перспективы локализации производства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами итальянских компаний – ведущих производителей оборудования в области энергетики и нефтегазохимии – по вопросам реализации соглашений и меморандумов, заключенных на полях казахстанско-итальянского круглого стола с участием президента РК в Риме в январе.

В ходе переговоров с генеральным директором Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри обсуждены меры повышения эффективности энергетической инфраструктуры посредством применения инновационных технологий. В данном направлении перспективным является опыт итальянской компании в области разработки газовых и паровых турбин.

Согласно ранее принятому соглашению, две газовые турбины будут произведены для Алматинской ТЭЦ-3. В этой связи стороны заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве и локализации компонентов для газотурбинных установок в Казахстане. Это позволит производить в стране различные компоненты для газотурбинных генерирующих установок и создаст высокотехнологичные цепочки поставок в сфере оборудования для генерации электроэнергии.

На встрече с президентом компании Maire Tecnimont Алессандро Бернини рассмотрено взаимодействие в области глубокой переработки углеводородного сырья и наращивания выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. В Казахстане в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству заводов по выпуску полимеров и других важных продуктов, востребованных на мировых рынках. В свою очередь, Maire Tecnimont заинтересована в участии в реализации инвестиционных проектов в области производства полиэтилена, бутадиена, устойчивого авиационного топлива, а также строительства газосепарационного комплекса.

Следует отметить, что партнерство по проекту устойчивого авиационного топлива станет значительным вкладом в развитие зеленых технологий в авиационной отрасли Казахстана. Производство данного топлива позволит сократить выбросы углерода, повысить экологическую безопасность полетов и укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке экологичных технологий. •

По итогам встреч премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность масштабных инфраструктурных инициатив, нацеленных на диверсификацию и изменение структуры экономики с акцентом на переработку, а также подтвердил готовность правительства оказать содействие иностранным инвесторам на всех этапах реализации совместных проектов.

#Правительство #Бектенов #итальянские компании

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