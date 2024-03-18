Бектенов поговорил с исполнительным вице-президентом Shell plc Питером Костелло

Международное сотрудничество, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с исполнительным вице-президентом концерна Shell plc Питером Костелло, где был рассмотрен ход реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

По проекту расширения Карачаганака приоритетом является поддержание добычи нефти и конденсата на уровне не менее 11 млн тонн в год. Для этого сторонами будет обеспечен своевременный ввод дополнительных компрессоров обратной закачки сырого газа.

Кроме того, в целях обеспечения полноценной деятельности проекта прорабатывается вопрос строительства за счет акционеров газоперерабатывающего завода на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров в год.

Отдельное внимание было уделено стабильной работе месторождения Кашаган. За прошедший год добыча нефти составила 18,77 млн тонн и газа 11,86 млрд м3, обратная закачка газа в пласт составила 5,83 млрд м3. Для полномасштабного освоения месторождения на стадии проработки находится вопрос строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода.

Глава правительства подчеркнул приоритетность наращивания казахстанского содержания в рамках реализации проектов, в том числе посредством локализации отсутствующих производств на территории Казахстана.

«На сегодня доля местного содержания в работах операторов проектов находится на приемлемом уровне, доля местного содержания в закупе товаров все еще остается крайне низкой. Для этого необходимо более тесное взаимодействие с местными производителями, заинтересованными в выпуске продукции», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам встречи участники подтвердили намерение дальнейшего развития долгосрочного сотрудничества. Также в результате обсуждения в ближайшее время будет пересмотрена Программа развития местного содержания для увеличения закупа товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Кроме того, участники встречи отметили положительный эффект социальных и образовательных проектов Shell в Казахстане.

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