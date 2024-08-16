Бектенов поручил держать ход уборочной кампании на особом контроле

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Массовые уборочные работы в Казахстане начнутся в третьей декаде августа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава правительства Олжас Бектенов провел совещание по вопросам подготовки к уборочной кампании. Были заслушаны министр сельского хозяйства, вице-министры экологии и природных ресурсов, энергетики, акимы Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По информации Министерства сельского хозяйства, готовность сельскохозяйственной техники на сегодня составляет 98%. Всего будут задействованы более 149 тыс. тракторов, 38 тыс. зерноуборочных комбайнов и 14 тыс. жаток. Глава правительства поручил создать оперативный штаб по проведению уборочной кампании для  координации и контроля между профильными министерствами, акиматами и аграриями под руководством вице-премьера Серика Жумангарина.

«Качественный сбор и сохранение урожая имеют особое значение для страны. Необходимо в ежедневном режиме отрабатывать все возникающие вопросы. Это касается не только министерств, но и акиматов и самих фермеров. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручаю держать на особом контроле ход уборочных работ. Не менее важно обеспечить надлежащие условия хранения зерновых», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На осенне-полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам, всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной. Приняты меры по обеспечению прозрачности и контроля за движением дизельного топлива. Олжас Бектенов поставил задачу держать вопрос на постоянном контроле, в случае возникновения потребности – выделить аграриям  дополнительные объемы дизтоплива на сушку зерна.

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, данных мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем имеются вопросы высокой загруженности отдельных зернохранилищ. Премьер поручил до 10 сентября освободить элеваторы от остатков урожая прошлого года. Акиматам областей совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции – не допустить необоснованного роста цен на услуги элеваторов.

Подчеркнута важность обеспечения сбыта произведенной продукции АПК, в том числе на приоритетных экспортных рынках. Министерству торговли и интеграции необходимо активизировать работу в данном направлении с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Африки и др.

 

#Бектенов #сбор #контроль #урожай

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