Льготное кредитование получат добросовестные и эффективные аграрии в РК

Сельское хозяйство,Правительство
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На заседании правительства рассмотрен вопрос подготовки к весенне-полевым работам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О проводимой работе доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.  

«На расширенном заседании правительства глава государства подчеркнул ключевую роль аграрного сектора в обеспечении экономического роста. Особое внимание должно быть уделено расширению площадей под рентабельные культуры, прежде всего, ориентированных на экспорт и имеющих высокий рыночный спрос», - отметил Олжас Бектенов.

В текущем году объем финансирования полевых работ увеличен до 700 млрд тенге. Увеличены объемы средств на лизинговые услуги до 200 млрд тенге. Уже выделено свыше 400 тыс. тонн льготного дизельного топлива. 

«Государством приняты все необходимые меры для успешного проведения посевных работ.
Важно обеспечить их эффективную и организованную реализацию. Министерству сельского хозяйства необходимо направлять льготное кредитование только на поддержку эффективных и добросовестных аграриев. Акиматы должны постоянно контролировать целевое использование выделенных средств.
Важно обеспечить аграриев достаточными запасами качественных и проверенных семян. Для этого, в первую очередь, нужно стимулировать отечественных производителей», - подчеркнул премьер-министр.

📌Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить должную координацию в этом вопросе.

Как сообщалось ранее, фермеры получили возможность льготного кредитования через СПК. Министр также сообщил, что в 2025 году планируется посеять сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 518 тыс. га больше, чем в прошлом году. Также продолжится реализация Дорожной карты по диверсификации посевных площадей. Программа охватит около 1 млн га, с акцентом на высокорентабельные культуры, включая увеличение площади масличных на 365 тыс. га. 

#Правительство #сельское хозяйство #Бектенов #кредитование

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