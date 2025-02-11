Фермеры получили возможность льготного кредитования через СПК

Сельское хозяйство
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Министерство сельского хозяйства анонсировало запуск раннего финансирования полевых работ на 2025 год, включая новые каналы кредитования через социально-предпринимательские корпорации (СПК), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По словам министра сельского хозяйства, это поможет избежать финансовых проблем во время посевной кампании. В тоже время, пока только 2 СПК активно участвуют в финансировании аграриев. Несмотря на повышенный интерес фермеров.

На сегодня сумма заявок на раннее финансирование со стороны сельхозтоваропроизводителей уже достигла 205 млрд тенге, из которых 125,6 млрд тенге уже профинансировано. В дополнение к этому, в текущем году планируется выделение 200 млрд тенге на льготный лизинг, что должно способствовать обновлению техники и увеличению производительности в сельском хозяйстве.

Министр также сообщил, что в рамках проведения весенне-полевых работ в 2025 году планируется посеять сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 518 тыс. га больше, чем в прошлом году. 

Также продолжится реализация Дорожной карты по диверсификации посевных площадей. Программа охватит около 1 млн га, с акцентом на высокорентабельные культуры, включая увеличение площади масличных на 365 тыс. га. 

Важным шагом остается снижение зависимости от пшеницы: за два года ее площадь сократилась почти на 730 тыс. га. Акцент на масличные и бобовые культуры, которые пользуются высоким спросом на рынках, с ценами на лен и рапс, достигающими 200 тыс. тенге за тонну.  

«Это не только повысит рентабельность агробизнеса, но и улучшит структуру посевов, обеспечивая устойчивое развитие сельского хозяйства», – отметил руководитель МСХ.

#Правительство #фермеры #кредитование #СПК

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