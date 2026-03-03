Бектенов поручил усилить контроль за ремонтом на автодорогах

За прошлый год число обращений граждан по вопросу ненадлежащего состояния местных дорог и улиц составило около 60 тысяч

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на рост числа обращений граждан по вопросам качества дорог, сообщает Kazpravda.kz

Акиматам поручено обеспечить оперативное реагирование на жалобы населения, усилить контроль за ремонтными работами и проводить разъяснительную работу.

- Качественные дороги – это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов – это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей, — отметил Олжас Бектенов.

За прошлый год число обращений граждан по вопросу ненадлежащего состояния местных дорог и улиц составило около 60 тысяч. В текущем году поступило порядка 7,5 тысяч жалоб, в том числе на трассы Доссор - Актау, Атырау - Уральск, региональные дороги к озеру Алаколь.

Также Премьер-министр подчеркнул приоритетность работы по сохранению нормативного состояния всех автодорог. Вместе с тем отмечена роль искусственного интеллекта для обеспечения контроля качества дорожных активов.

- Цифровая трансформация автодорожной отрасли должна стать инструментом управления на всех этапах: от планирования и проектирования до эксплуатации и обслуживания. Поручаю министерствам транспорта и искусственного интеллекта, компании Казавтожол и Центру качества до конца текущего года обеспечить работу единой цифровой платформы мониторинга состояния дорог, контроля хода работ и использования бюджетных средств с интеграцией данных по республиканской, местной и городской сетям. Данный инструмент позволит в режиме реального времени видеть объективную картину и своевременно устранять дефекты, — отметил Олжас Бектенов.

