Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на рост числа обращений граждан по вопросам качества дорог, сообщает Kazpravda.kz

Акиматам поручено обеспечить оперативное реагирование на жалобы населения, усилить контроль за ремонтными работами и проводить разъяснительную работу.

- Качественные дороги – это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов – это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей, — отметил Олжас Бектенов.

За прошлый год число обращений граждан по вопросу ненадлежащего состояния местных дорог и улиц составило около 60 тысяч. В текущем году поступило порядка 7,5 тысяч жалоб, в том числе на трассы Доссор - Актау, Атырау - Уральск, региональные дороги к озеру Алаколь.

Также Премьер-министр подчеркнул приоритетность работы по сохранению нормативного состояния всех автодорог. Вместе с тем отмечена роль искусственного интеллекта для обеспечения контроля качества дорожных активов.