Бектенов поручил быстро завершить обследование пострадавших от наводнения домов

О ходе исполнения поручений главы государства, данных во время рабочей поездки в Костанайскую область, премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову доложил аким региона Кумар Аксакалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В правительстве напомнили, что президент поставил задачи – в сжатые сроки ликвидировать последствия паводков и оказать необходимую помощь всем пострадавшим. В рамках социальной поддержки 4 097 семей получили единовременную помощь на общую сумму 1,5 млрд тенге.

На сегодня в Костанайской области обследовано 95% пострадавших домов, из которых 796 требуют ремонта, 473 не подлежат восстановлению. По домам, не подлежащим восстановлению, согласно алгоритму, возмещение ущерба недвижимому имуществу осуществляется путем приобретения жилья или строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

На сегодня для пострадавших жителей в городах Костанай и Аркалык уже приобретена 101 квартира за счет резерва правительства и спонсорских вложений. В Аркалыке также строится 50-квартирный дом с финансированием ТОО «Базис А».

В Джангельдинском и Амангельдинском районах за счет средств фонда «Қазақстан халқына» начато строительство 68 индивидуальных жилых домов. Планируется возведение 36 домов в Костанае, Костанайском и Карасуском районах за счет спонсорских средств. Оставшимся 218 пострадавшим семьям планируется возместить ущерб путем приобретения жилья.

Аким области также доложил о выплате свыше 855 млн тенге, которые были направлены на возмещение ущерба за погибший скот в количестве 2 020 голов.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил в кратчайшие сроки завершить обследование оставшихся домов.

Восстановление жилья и поддержка пострадавших жителей является приоритетом работы правительства, подчеркнул он.