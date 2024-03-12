Бектенов потребовал ускорить работу по сокращению доли государства в экономике

Также премьер-министр Олжас Бектенов обозначил важность дальнейшего снижения инфляции в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На заседании правительства было доложено, что по итогам 2-х месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась и составила 9,3%. Вместе с тем стоит задача удержать ее в коридоре 8%. Отмечено повышение цен на рис, яйца, фрукты, напитки, сливочное масло и макароны.

– Это достаточно много позиций, да и процент роста цен очень чувствительный. Значит, недостаточно принимаемых мер со стороны центральных и местных исполнительных органов, – указал глава правительства.

По его словам, в этой работе нужно активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.

Кроме того, необходимо расширять производство импортозависимой продукции и увеличивать посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально значимых продовольственных товаров.

Также он потребовал ускорить работу по сокращению доли государства в экономике.

– Это должно сопровождаться комплексной приватизацией и передачей несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14% к ВВП до конца 2025 года. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% Комплексного плана приватизации, — сказал Олжас Бектенов.