Бектенов принял участие в открытии международной выставки в Шанхае

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Цель ежегодного многоотраслевого мероприятия – укрепление экономической интеграции на международном уровне. Участие в выставке создает новые возможности для расширения торгово-экономических связей с зарубежными партнерами и вывода национальной продукции на международные рынки.

В торжественной церемонии открытия международной выставки также приняли участие премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, премьер-министры Малайзии Анвар Ибрагим, Узбекистана – Абдулла Арипов, Монголии – Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Сербии – Милош Вучевич.





По итогам прошлого года на Казахстан пришлось более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии. Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ.



Перспективным является укрепление сотрудничества в создании пилотной зоны «Электронная коммерция Шелкового пути». Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD. com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в РК бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы. Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор «Западная Европа – Западный Китай», логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и др., направленные на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров, наращивание товарооборота и повышение благосостояния населения стран.



В области цифровизации РК занимает 24-ю позицию по индексу развития электронного правительства, 10-е место по онлайн услугам, а также 6-е место в индексе зрелости государственных технологий согласно рейтингу Всемирного банка. Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса, подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер Госссовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран-участниц международной выставки ознакомились с продукцией, представленной в Национальном павильоне Казахстана «Новая эра, общее будущее», сфокусированном на теме цифровизации. Достижения страны, в том числе по развитию электронных и финансовых услуг, трансграничной торговли, привлечению инвестиций презентовали министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представители АО «Национальные информационные технологии», Kazakh Invest, МФЦА, QazTrade, Kaspi Bank.

Кроме того, продемонстрированы стартапы казахстанских разработчиков, такие как: Squares – сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира; Alaqan AI – новое решение в сфере биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони; Cerebra AI – разработка диагностической программы на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта и др.





В коммерческом павильоне Казахстана новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции. На площади 260 м2 организована выставка товаров порядка 50 казахстанских производителей – это мясная, молочная, масложировая, зерновая продукции, кондитерские изделия, соки и напитки, мед, текстиль и многое другое. Запущен стриминг через платформу TikTok, что позволяет не только посетителям стенда, но и зрителям по всему миру ознакомиться с ассортиментом товаров и приобрести их в режиме реального времени.

Только за первые часы выставки в режиме онлайн казахстанских товаров продано на сумму порядка $22 тыс. Также павильон в увеличен в 2 раза, более 80% участников выставки – представители МСБ. Ежегодно международную выставку посещают более 300 тыс. китайских профессиональных закупщиков, что создает условия для наращивания экспорта в КНР.