В своем выступлении глава Кабмина акцентировал внимание на углублении экономических процессов

Фото: пресс-служба правительства РК

В Минске Премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с участниками заседаний глав Правительств Содружества Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета, а также в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы правительства, в ходе коллективной встречи с Президентом Республики Беларусь обсуждены вопросы развития взаимной торговли и экономических связей. Внимание уделено углублению промышленного сотрудничества и реализации совместных инновационных проектов в перспективных отраслях.

В заседании Евразийского межправительственного совета приняли участие Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян (в формате видеоконференцсвязи).

От стран-наблюдателей при ЕАЭС – Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, министр промышленности, шахт и торговли Республики Иран Сейед Мохаммад Табак, министр промышленности Республики Куба Элой Альварес Мартинес, от приглашенных стран – Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов. Также участие приняли Председатель Коллегии ЕЭК Бахытжан Сагинтаев, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и др.

В узком формате рассмотрен ход исполнения поручений, данных на заседании ЕМПС 31 января 2025 года. Решен ряд организационных вопросов.

В расширенном составе участники обменялись мнениями по вопросам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и др.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем выступлении акцентировал внимание на углублении экономических процессов. Значительный потенциал отмечен в кооперации, транзитно-транспортной и цифровой сферах.

Важным условием для укрепления позиций ЕАЭС в глобальной экономике является международное сотрудничество и создание условий для выхода на новые рынки.

Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу как стратегической основе продовольственной обеспеченности и устойчивого развития. Проработан вопрос распространения на аграрную сферу механизмов финансового содействия за счет бюджета ЕАЭС, уже применяемого в области совместных промышленных проектов. Данный подход ускорит внедрение передовых технологий, укрепит устойчивые цепочки поставок и повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на внешних рынках.

В свою очередь, цифровизация в области разработки технических регламентов обеспечит актуализацию, ускорение и повышение прозрачности единых требований безопасности. Новый импульс интеграции придаст реализация совместного проекта «Цифровое техническое регулирование».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в недавнем Послании поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в истинно цифровую страну в течение ближайших трех лет. Правительство Казахстана сейчас активно работает над цифровизацией, внедрением технологий искусственного интеллекта. Мы в скором будущем откроем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai , который будет драйвером продвижения цифровой экономики, креативной индустрии и создания экосистемы искусственного интеллекта. Работаем над увеличением экспорта казахстанских IT решений. Приглашаю всех коллег к активной реализации проектов в сфере ИИ. Это должно занять серьезное место в разрабатываемой нами Дорожной карте», — отметил Олжас Бектенов.

По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов. Принятые решения направлены на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, цифровых инструментов взаимодействия, расширение рынков сбыта и укрепление устойчивости экономик государств-членов Союза. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре текущего года в городе Москва (Российская Федерация).