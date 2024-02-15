Бектенов призвал «Шеврон» увеличить долю закупок товаров у казахстанских компаний

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения компании «Шеврон» Дереком Магнессом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили запуск новых производственных объектов, увеличение доли местного содержания в закупках товаров, работ и услуг, актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли и нефтехимии, а также реализацию социальных проектов в Казахстане.

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в республике проводятся масштабные экономические реформы, которые должны создать условия для ежегодного роста ВВП в 6% и более.

- Правительство будет создавать инвесторам наиболее комфортные условия для реализации проектов и предоставит необходимую поддержку. В свою очередь, мы также ожидаем от наших партнеров активных действий по своевременной реализации совместных планов, предусматривающих максимальное использование местного потенциала, трансферт технологий и глубокую переработку сырья, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер обозначил необходимость завершения в срок проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на Тенгизском месторождении – в 1-м полугодии 2025 года и 1-м полугодии 2024 года соответственно.

При этом он добавил, что правительство также придает большое значение разработке месторождения Карачаганак. Приоритетом здесь является поддержание добычи нефти и конденсата на уровне не менее 11 млн тонн в год.

- Выработанное концептуальное решение по реализации проекта строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганаке мощностью 4 млрд кубометров в год является важным для будущего развития месторождения, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Вместе с тем глава Кабмина акцентировал особое внимание на том, что одним из приоритетов экономической политики является развитие местного содержания.

- Требуется более тесное взаимодействие с отечественными производителями, заинтересованными в выпуске продукции. При этом, если необходимые товары или оборудование в стране не производятся, мы хотим видеть конкретные планы по локализации этих производств на территории Казахстана в ближайшие 2–3 года. Убедительно прошу пересмотреть работу в этом направлении, — обозначил глава правительства.

В свою очередь Дерек Магнесс подтвердил готовность компании «Шеврон» укреплять сотрудничество с Казахстаном по всем интересующим направлениям.

- Мы рады работать вместе и развивать наше партнерство. «Шеврон» поддерживает те усилия, которые прилагаются для развития экономики вашей страны. Сегодня создаются хорошие условия для инвестиций и новых проектов. Мы видим возможности для будущего развития в контексте нашего партнерства, — сказал он.

 

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