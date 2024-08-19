Бектенов проверил исполнение поручений президента по развитию области Жетісу

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава правительства поручил усилить работу по привлечению инвесторов

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Жетісу ознакомился с социально-экономическим развитием региона и дал ряд поручений по развитию АПК, обрабатывающей промышленности, туризма и мерам поддержки МСБ для увеличения вклада в экономику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По прибытию в регион в аэропорту города Ушарал Алакольского района главе кабмина доложили о функционировании взлетно-посадочной полосы, которая в результате реконструкции принимает крупные воздушные суда. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дополнительного терминала аэропорта города Ушарал пропускной способностью до 75 пассажиров в час. С учетом текущей инфраструктуры объекты будут обслуживать до 125 пассажиров в час. Для дальнейшего развития отрасли туризма глава правительства поручил усилить работу по привлечению инвестиций и созданию соответствующей инфраструктуры.

По данным акимата, с учетом уборочной кампании ожидается рост показателей отрасли. Олжас Бектенов подчеркнул, что в этом году увеличено финансирование отрасли АПК региона. 23 млрд тенге направлено на увеличение субсидирования процентной ставки по кредитам малого и среднего бизнеса. В этой связи Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом поручено уделить особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающего сектора.

В целях развития обрабатывающей промышленности с долей в ВРП в 11,2% в области по поручению премьер-министра ведется работа по расширению действующих производственных показателей и выходу на полную мощность. Данными мерами охвачены ТОО «Алацем», «Кайнар АКБ», «Алмаз Керамикс», «ASMA Indastrial», «SSА Feed Mills», «Майями Солар», «Солодовенный завод Суффле Казахстан», «Аксуский сахарный завод». Также прорабатывается запуск ранее простаивающего предприятия «Агрокомплекс Жетісу Мажико».

Глава правительства поручил усилить работу по привлечению инвесторов для открытия новых производств. Основным фактором привлечения инвестиций в экономику являются принятые меры по развитию инфраструктуры.

В этом году вводятся в эксплуатацию участки автодорог республиканского значения «Талдыкорган – Ушарал» (287-615 км) и «Сарыозек – Коктал» (45-68 км). Также полностью завершен ремонт автодороги «Лепсы - озеро Балхаш» (0-27 км). До конца года 90 км автомобильной дороги «Алматы - Усть-Каменогорск - Лепсы - Актогай» будут обеспечены асфальтовым покрытием, оставшиеся 15 км – до туристического сезона 2025 года. План на текущий год – ремонт 182 км дорог областного значения и внутренних улиц 54 населенных пунктов. В целом, к концу года область получит 336 км дорог второй и третьей категории, что увеличит долю автодорог областного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии с 93% до 95%.

Отмечена положительная динамика по улучшению состояния социальной инфраструктуры. Так, с момента образования области Жетісу в среднем на 50% обновлены социальные объекты, требовавшие капитального ремонта и нового строительства. Помимо этого до конца года в регионе планируется ввести не менее 349 тыс. м2 жилья. На приобретение 866 квартир для социально уязвимых слоев населения предусмотрено 13,4 млрд тенге.

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