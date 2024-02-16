Бектенов вручил благодарственные письма президента победителям зимней олимпиады

Правительство, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он отметил, что завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов вручил благодарственные письма от имени главы государства победителям и призерам IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые прошли с 19 января по 1 февраля в Канвондо (Республика Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Глава Кабмина зачитал благодарственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева и поздравил спортсменов с достигнутыми результатами. Он отметил, что завоеванное золото – первое для Казахстана в истории зимних Олимпийских игр среди молодежи. В целом по общему медальному зачету республика заняла 20-е место среди 78 стран мира.

- Спорт – это важный фактор повышения престижа страны, укрепления веры людей в силу и растущий потенциал государства. Казахстанцы гордятся вашими победами. Искренне убежден, что за такими целеустремленными молодыми спортсменами как вы – будущее нашей страны. Отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали вас на пути. Сегодняшний успех – это серьезная заявка на будущие олимпийские достижения, — сказал Олжас Бектенов.

Благодарственные письма получили победитель IV зимних юношеских Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Илья Мизерных и тренер Кайрат Биекенов.

Также были отмечены бронзовые призеры в хоккее с шайбой: Арсений Кучковский, Никита Кулаков, Темирлан Айболулы, Матвей Решетько, Расул Турсынов, Жахангер Тлеухан, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Роман Мичуров, Адильхан Саттар, Ануар Ахметжанов и тренер Рамазан Кайдаров.

Победитель прошедших игр Илья Мизерных выразил благодарность от лица всех спортсменов и отметил, что на тренировочных сборах они с полной самоотдачей выполняли задачи, поставленные тренерами.

- Золотая медаль – не моя личная награда, это результат работы всей команды и тренерского штаба. Очень приятно было получить поздравление от Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Он пожелал мне и другим казахстанским спортсменам новых побед и достижений. Такое внимание – большая мотивация для нас. Хоть мы и были вдали от дома, мы ощущали огромную поддержку – это наша общая победа! Алға Қазақстан! — сказал он.

#олимпиада #награждение #Бектенов #спортсмены

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