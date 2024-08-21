Бектенов вручил государственный флаг участникам XVII Паралимпийских летних игр

Олимпиада
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава правительства пожелал успехов национальной паралимпийской сборной

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр 2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В здании Паралимпийского тренировочного центра глава кабмина вручил национальной олимпийской сборной страны государственный флаг Казахстана, который спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Олжас Бектенов пожелал успехов национальной паралимпийской сборной.

«Паралимпийские игры – это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, — это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях – почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали», — отметил Олжас Бектенов.

Он отметил, что в Казахстане для развития паралимпийского спорта создается необходимая инфраструктура, открыты новые оснащенные спортивные комплексы. Функционируют специализированный Центр спортивной подготовки,15 спортивных клубов, 3 школы и дирекция развития спорта. Внедрены программы поддержки, подготовлен тренерский корпус.

Государственный флаг премьер-министр вручил двум флагоносцам национальной паралимпийской сборной – призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю Чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победителю Чемпионата Казахстана Севде Алиевой (пара пулевая стрельба), которые также выступили с ответным словом.

«Сегодняшний день очень важен для меня. Поднять флаг нашей страны на соревнованиях такого уровня ­– это огромная ответственность. Об участии в Паралимпийских играх мечтает каждый спортсмен. Мы приложим все усилия для того, чтобы достойно защитить честь Казахстана. В наших сердцах любовь к Родине и огромное стремление к победе», — сказал Берик Измаганбетов.

«Каждый из нас прошел долгий путь, преодолел множество испытаний, чтобы оказаться здесь. Но мы знаем, что за нами стоит целая страна, которая верит в нас и поддерживает на каждом шагу. Мы готовы бороться до конца. Обещаем сделать все, чтобы гимн Казахстана звучал гордо на Паралимпийских играх», — добавила Севда Алиева.

В летних Паралимпийских играх 2024 примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, пара пауэрлифтинг, пара легкая атлетика, пара каноэ, пара тхэквондо, волейбол сидя, пара пулевая стрельба, пара настольный теннис и пара дзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.

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