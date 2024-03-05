Бектенов заявил об огромных напрасных тратах из бюджета на содержание управляющих компаний

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что от управляющих компаний нет ни должной эффективности, ни отдачи в виде инвестиций, сообщает Kazpravda.kz

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Как отметил Олжас Бектенов, имеются вопросы по целевому использованию инструментов поддержки инвестиций, эффективности и качеству их предоставления.

- К примеру, институт специальных экономических зон до сих пор не получил у нас должного развития. В то же время в большинстве развитых стран СЭЗ считается одним из эффективных инструментов привлечения инвестиций, — сказал премьер.

Он привел данные Всемирного банка, согласно которым налоговые и таможенные преференции по привлекательности находятся лишь на третьем и четвертом местах. А на первых позициях – создание благоприятной среды администрирования и необходимой инфраструктуры.