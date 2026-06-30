Белорус по национальности, казах по духу: история военнослужащего Нацгвардии

Служу отечеству!
Дана Аменова
специальный корреспондент

Военнослужащий воинской части 5513 Национальной гвардии МВД РК в Таразе рядовой Василий Мазур с первых минут общения вызывает искреннее удивление. Несмотря на белорусские корни, он свободно и без акцента говорит на казахском языке, которым владеет практически как родным.

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Василий родился и вырос в Жуалынском районе, откуда родом легендарный полководец Бауыржан Момышулы. Он окончил казахскую школу, с детства воспитывался в окружении национальных традиций, слушал эпосы о батырах и зачитывался назидательными словами Абая.

Все члены его семьи общаются между собой на казахском языке. Для самого Василия казахский язык давно стал естественной частью повседневной жизни.

«Интерес к казахскому языку появился у меня ещё в детстве. Меня всегда привлекали история, культура и традиции казахского народа»,  рассказывает гвардеец.

Срочную службу Василий проходил в воинской части 5510 Национальной гвардии в Кокшетау. Армия настолько пришлась ему по душе, что спустя полгода он решил продолжить воинскую службу по контракту. Сегодня рядовой Мазур служит в автомобильном взводе воинской части 5513, где управляет патрульным автомобилем.

Знание государственного языка помогает ему и в службе. Во время несения службы по охране общественного порядка на улицах Тараза он легко находит общий язык с жителями города, что способствует более эффективному выполнению поставленных задач.

Рядовой Мазур зарекомендовал себя как дисциплинированный и инициативный военнослужащий. В начале года он стал победителем конкурса «Мемлекеттік тіл - менің тілім», прошедшего в воинской части. Сейчас Василий готовится представить своё подразделение на следующем этапе конкурса, который состоится в региональном командовании «Оңтүстік».

Свободное время военнослужащий также посвящает саморазвитию. Он регулярно посещает библиотеку части, где с интересом читает произведения казахской литературы. Особое место в его сердце занимает творчество Мукагали Макатаева.

Для Василия уважение к государственному языку стало жизненным принципом и частью его мировоззрения. Его история служит ярким примером того, что любовь к языку не зависит от национальности, а искреннее уважение к культуре народа проявляется прежде всего в поступках.

#Нацгвардия #казахский язык #военнослужащий #белорус

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