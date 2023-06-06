Бензема подписал контракт с новым клубом

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона.

Фото: sports.kz

Бывший нападающий «Реала» Карим Бензема подписал контракт с саудовским «Аль-Иттихадом», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Ранее сообщалось, что 35-летний француз заключит соглашение с «Аль-Иттихадом» сроком на 2 года. СМИ информировали, что за данный контракт Бензема получит около 200 млн евро.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона.

Бензема являлся игроком «Реала» с 2009 года, вместе с клубом он завоевал 25 трофеев.

Вместе с «Реалом» французский футболист становился четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.

Также он 5 раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Осенью 2022 года нападающий впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».