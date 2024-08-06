Бензин в Казахстане – самый дешёвый по СНГ и один из самых недорогих в мире – эксперты

Статистика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Цены на бензин по итогам июня текущего года выросли на 2% в годовой динамике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам первого полугодия текущего года в РК произвели 2,6 тыс. тонн моторного топлива (бензина, включая авиационный) — на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший объём выпуска пришёлся на Шымкент, где размещён ПКОП: 919,5 тонны, годовое сокращение — на 4,6%. В тройке регионов-лидеров также оказались Павлодарская (818,5 тонны) и Атырауская (792,1 тонны) области, где работают соответственно ПНХЗ и АНПЗ.

Производство авиационного бензина составило всего 5,1 тонны, в то время как выпуск моторного бензина — 2,6 тыс. тонн. В том числе на бензин АИ-92 пришлось 2,1 тыс. тонн, АИ-95 – 442,4 тонны, АИ-98 – 14,9 тонны.

Инфографика: Energyprom.kz

Цены на бензин по итогам июня текущего года выросли на 2% в годовой динамике. В том числе бензин АИ-98 подорожал на 19,2%, АИ-95/96 – на 13,6%, АИ-92 – на 0,1%. В июне цена литра бензина АИ-92 составила 202 тенге, АИ-95/96 – 253 тенге, АИ-98 – 292 тенге. 

В региональном разрезе наибольшее удорожание бензина наблюдалось в Алматы: на 4,1% за год. Далее идут ЗКО (плюс 3,5% за год), Атырауская (плюс 3,2%) и Карагандинская (плюс 3,2%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Жамбылской области: на 0,2%. В 2 из 20 регионов страны цены снизились: в Кызылординской области – на 0,1%, в Шымкенте – на 0,3%.

На 1 августа 2024 года стоимость бензина в Казахстане, по данным Numbeo, составила 0,49 долл. США, что поставило страну на 6-е место из 95 по дешевизне бензина в мире.

Среди стран СНГ это и вовсе самый низкий показатель. Для сравнения: в России и в Азербайджане стоимость бензина составляла 0,62 долл. США, в Беларуси – 0,74 долл. США, в Узбекистане – 1,01 долл. США, в Украине* –1,31 долл. США, в Армении – 1,37 долл. США.

Самым дешёвым в мире был бензин в Ливане: всего 0,03 долл. США. Далее идут Египет (0,26 долл. США) и Алжир (0,33 долл. США). Дороже всего бензин стоил в Гонконге (3,11 долл. США), Сингапуре (2,14 долл. США) и Швейцарии (2,11 долл. США).

Что касается городов, в Алматы и Астане цена бензина составляла в среднем 0,5 долл. США. Среди городов стран СНГ, участвующих в рейтинге, чуть дороже бензин обходился жителям Уфы и Челябинска (0,61 долл. США), Самары, Казани, Перми, Новосибирска и Ростова-на-Дону (0,62 долл. США). Высокие цены на бензин были зарегистрированы в Ереване (1,39 долл. США), Кишинёве (1,37 долл. США) и Киеве (1,35 долл. США).

Сегодня стало известно, что запрет на вывоз бензина могут продлить в Казахстане.

#статистика #СНГ #бензин #АЗС

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