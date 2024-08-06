Запрет на вывоз бензина могут продлить в Казахстане

Энергетика
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Дана Аменова
Корреспондент

Ограничение будет действовать в течение шести месяцев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минэнерго подготовило проект совместного приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан». Документ размещен на портале «Открытые НПА» до 19 августа 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

В нем говорится о введении запрета сроком на шесть месяцев на вывоз бензина, дизтоплива и отдельных видов нефтепродуктов автотранспортом с территории Казахстана, в том числе в государства-члены Евразийского экономического союза.

При этом исключение составляют:

- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;

- авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;

- отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

#бензин #запрет #Минэнерго #продление

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