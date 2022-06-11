Берик Абдыгалиулы возглавил Улытаускую область

Глава государства подписал указ о назначении Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По поручению Касым-Жомарта Токаева руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу посетил с рабочей поездкой Жезказган для участия в собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области.

Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо Президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Улытауской области – Берика Абдыгалиулы и Серика Шайдарова.

По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовал за кандидатуру Берика Абдыгалиулы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова.

Напомним, 4 мая Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании трех новых областей:

1) область Абай с административным центром в городе Семее путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова;

2) область Жетісу с административным центром в городе Талдыкоргане путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкоргана и Текели;

3) область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказгана, Каражала и Сатпаева.

3 июня Правительство утвердило План мероприятий по реализации Указа Президента РК «О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК», предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау.