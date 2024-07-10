Бесплатные тренировки по самообороне проведут в столице

Жители и гости столицы смогут посещать занятия несколько раз в неделю до конца лета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Со 2 июля по 1 сентября в Триатлон парке будут проходить бесплатные уличные оздоровительные тренировки по адаптивной физической культуре, приемам самообороны для жителей и гостей столицы.

«Тренировки будут проходить каждый вторник, четверг, субботу с 19:00 до 20:00 с профессиональными тренерами Василием Тахтай и Джакуповым Нурбеком», – пишут в пресс-релизе.

Место проведения: Триатлон парк (под мостом «Архар» ).