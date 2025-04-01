Праздник поэзии объединил юные таланты со всего региона

фото КГУ «Кызылжар дарыны»

В Петропавловске состоялся региональный этап рес­публиканского конкурса «Мұқағали Мақатаев оқулары». Его организовал Центр по выявлению и поддерж­ке одаренных детей и талантливой молодежи «Қызылжар дарыны».

Праздник поэзии объединил юные таланты со всего региона. Участники проникновенно читали стихи выдающегося поэта, делились авторскими работами и воплощали его строки в сценических постановках. Атмосфера конкурса была наполнена глубокими эмоциями, вдохновением и любовью к слову.

На республиканском уровне Северо-Казахстанскую область представят учащийся 8-го класса Улан Бахытмуратулы (КГУ «Казанская средняя школа», Акжарский район), девятиклассники Идият Нурдаулет (КГУ «Чапаевская основная школа», Кызылжарский район) и Манарбек Акжол (КГУ «Ильичевская средняя школа», Тайыншинский район).

Все участники получили дипломы, благодарственные письма и ценные подарки. Но главное – они ощутили вдохновение, которое будет согревать их серд­ца, как строки бессмертных стихов Мукагали Макатаева.

Напомним, что Мукагали Макатаев (1931–1976) – один из выдающихся казахских поэ­тов XX века, чье творчество пронизано глубокой лирикой, философскими размышлениями и любовью к родной земле. Несмотря на сложную судьбу, поэт оставил богатое наследие, ставшее неотъемлемой частью казахской литературы.